高市六龜「山城水樂園」5月限定 週六日泡湯又玩水

高雄市觀光局今天宣布，將與六龜觀光休閒協會合作推出5月限定「山城水樂園」，設置大型氣墊滑水道及戲水池，民眾只須出示當日在六龜消費滿500元的憑證，即可免費暢玩。

觀光局長高閔琳表示，「山城水樂園」自5月起每週六、日下午1時至5時，於寶來第二停車場設置大型氣墊滑水道及戲水池；民眾只須出示當天在六龜消費滿新台幣500元的憑證，即可免費暢玩。

此外，活動現場還有六龜在地農產、美食與手作DIY，現場拍照打卡，還可獲得限量不織布提袋，送完為止；觀光局邀民眾到六龜，欣賞自然美景、暢快玩水遊市集，享受不一樣山城之夏。

為讓遊客更了解六龜自然生態，觀光局也規劃2條生態導覽遊程，包括日間的「巴斯蘭溪瀑布秘境之旅」，觀察多樣豐富生態景觀；夜間「寶來夜行秘境之旅」，深入浦來溪頭社戰道，探索歷史遺跡與夜間生態。

觀光局今天發布新聞稿指出，東高雄有豐富自然資源，除了寶來與不老溫泉區，每年花旗木、梅花與桃花心木輪番盛開，六龜還有神威天臺山、諦願寺、十八羅漢山、六龜之心、彩蝶谷等豐富的人文與自然景點。

六龜區內寶來及不老2大溫泉區，皆屬弱鹼性碳酸氫鈉泉，因泉質滑嫩，故有「美人湯」之稱；觀光局表示，民眾除了來六龜泡湯旅遊，也可順遊到茂林、桃源及那瑪夏區，探索山林秘境與原鄉文化。