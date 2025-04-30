快訊

「剴剴」虐童案案情急轉直下！保母劉彩萱當庭哭認罪：剛開始蠻喜歡他

大陸山西太原1社區爆炸畫面曝 現場濃煙密布、傷亡不明

塌陷擴大！太平山遊樂區聯外道路路基淘空 休園急撤離遊客

屏東推動醫療外展服務 首場火車站外為街友看診

中央社／ 屏東縣30日電

屏東縣政府結合屏東榮民總醫院等團體，推動街友醫療外展服務，29日晚間首場在屏東火車站外看診；預計每月辦理1次，視執行情形調整服務內容及範圍。

屏東街友醫療外展服務結合屏東榮總、高雄市慈聯社會福利基金會與屏東火車站等公私部門資源，由醫師、護理師和社工人員組跨專業團隊，為街友提供醫療服務，首場昨晚在屏東火車站登場。屏東縣社會處長劉美淑、衛生局長張秀君及屏東榮民總醫院院長王瑞祥皆到現場關懷街友。

劉美淑表示，將醫療服務帶到街友「主場」，補足醫療資源可近性，更重要的是拉近「街友」與「社區」之間距離。街友享有跟大眾一樣權益，服務可改善社會及環境障礙。

社會處今天新聞稿表示，承接屏東縣遊民收容所的慈聯社會福利基金會服務中發現，受限於經濟、交通及心理等因素，街友常忽視健康狀況或拒絕就醫，將小病或慢性疾病拖到嚴重或重症，甚至危及生命安全，才由救護車緊急送醫，因此結合公私單位，將關懷和醫療資源帶到街頭。

社會處指出，感謝屏東火車站提供空間，為注重醫療隱私，運用福慧隔屏設置醫療服務行動站。屏東榮民總醫院團隊家庭暨社區醫學科主任陳弘哲與護理師親切問候，為前來看診的街友提供初步診察、給予衛教諮詢和用藥建議，並針對個別街友後續醫療服務與社工討論。

社會處提及，昨晚16名看診民眾中，慢性病問題居多。街友社區醫療服務自4月起，預計每月辦理1次，未來會視每次執行情形及街友分布狀況與需求，滾動調整服務內容與範圍。

屏東縣政府 火車站 街友

延伸閱讀

屏東移除綠鬣蜥 開放完訓706人捕獲兌換禮劵

聽見台語的韻味——鄭順聰×黃明峯對談 5/3(六)屏東獨立書店「永勝五號」登場

高鐵屏東站以北細部計畫公開展覽 5/22辦說明會

為街友提供醫療 屏縣社會處與屏東榮總主動出擊

相關新聞

防蚊掛片禁上網販售 高雄衛生局：違反規定將罰6萬至30萬元

高雄市環保局去年針對市售環境用藥及網路電商平台等販售場所查核，共計抽查1341件產品，違規35件，整體合格率達96.3%...

屏東移除綠鬣蜥 開放完訓706人捕獲兌換禮劵

屏東縣政府去年底起陸續開辦6場次綠鬣蜥移除教育訓練，累計已706人完成訓練。縣府即日起開放完訓民眾持捕獲綠鬣蜥，兌換4縣...

台電倉儲地變身亞灣高級商辦區 高雄特貿3首件公辦都更案動土

高雄「亞灣2.0計畫」首件公辦都更案今天動工，興富發集團將投資470億元，在北基地興建6棟商辦，另外南基地兩個公辦都更案...

中芸港新泊區有效紓解壅擠 漁會：對漁業及民俗活動都助益

高雄中芸漁港新漁筏泊區去年9月啟用，不僅有效紓解泊位擁擠狀況，在配合鳳芸宮媽祖海上巡香等大型地方民俗活動時，也發揮碼頭調...

為街友提供醫療 屏縣社會處與屏東榮總主動出擊

屏縣府結合屏東榮民總醫院、高雄市慈聯社會福利基金會與屏東火車站公私部門資源，由醫師、護理師和社工人員組成跨專業團隊，昨晚...

屏東706生力軍加入移除綠鬣蜥 即起開放完訓民眾領獎勵

綠鬣蜥氾濫，屏東縣政府從去年底，陸續針對綠鬣蜥移除開辦6場次教育訓練，累計706人完成訓練，林保署已完成捕捉移除回報AP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。