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高雄橋頭租屋需求增 台糖建出租宅115年完工

中央社／ 高雄30日電

高雄橋頭區在橋頭科學園區建廠後，租屋需求增加，台糖周邊土地正以自建投資方式新建出租住宅，預計有159戶供承租。台糖指出，目前興建進度超前，預計明年底完工。

台糖目前以橋頭區白樹路及竹林街口的橋中段土地以自建投資方式新建出租住宅。民進黨高雄市立委邱志偉等人昨天到場了解施工進度。

邱志偉事後新聞稿說明，台糖橋中段出租宅規劃為地下1層、地上6層的集合住宅，有68戶小套房、61戶大套房、25戶2房型及5戶3房型，共159戶可供民眾承租，另外還有7戶店鋪。

台糖公司指出，目前興建進度超前，已經興建至3樓，施工進度已達46%。全案預計明年底完工，116年開放民眾入住。

邱志偉表示，橋頭科學園區正在興建公共工程，科技業者也在設廠中，待完工後，將有大量從業人員湧進園區工作，台糖在橋頭區土地多，應積極開發，因應就業人口增加出租宅。

台糖公司表示，已於橋頭地區陸續提供土地由國家住宅及都市更新中心興建社會住宅；針對橋中段出租宅明年底完工前，將會招標由物業管理業者經營管理，將審慎研議租屋條件，並將公益性納入考量。

此外，邱志偉也要求台糖針對照顧銀髮族租屋需求，新建銀髮住宅。台糖表示，目前有規畫基地在高雄新市鎮中，預計新建戶數達132戶，但興建方式仍待董事會決議通過後才能執行。

套房 科學 邱志偉

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