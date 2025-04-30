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屏東移除綠鬣蜥 開放完訓706人捕獲兌換禮劵

中央社／ 屏東縣30日電
圖為高市農業局開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，課程包括綠鬣蜥保定與安全移除作業以及人道處理原則等。圖／農業局提供
圖為高市農業局開辦綠鬣蜥捕捉訓練班，課程包括綠鬣蜥保定與安全移除作業以及人道處理原則等。圖／農業局提供

屏東縣政府去年底起陸續開辦6場次綠鬣蜥移除教育訓練，累計已706人完成訓練。縣府即日起開放完訓民眾持捕獲綠鬣蜥，兌換4縣市農漁會生鮮超市禮券。

依屏東縣政府農業處資訊，縣府去年底起陸續針對綠鬣蜥移除，開辦6場次教育訓練，累計706人完成訓練。今年1月起截至4月30日止，全縣捕獲1萬6657隻綠鬣蜥，其中廠商捕獲1萬4969隻，民眾捕獲1688隻、占總數1成。

農業處長鄭永裕表示，農業處已統一為完訓人員申請APP帳號，請完訓民眾留意電子信箱。綠鬣蜥兌換獎勵工作委由專業移除廠商統一辦理，固定繳交地點為屏東縣長治鄉中興路326號；另考量受訓民眾居住遍及各鄉鎮，為方便民眾繳交，提供收取專線0966-933-327，民眾可隨時聯繫，廠商依安排期程前往各鄉鎮收取所捕獲綠鬣蜥。

農業處表示，目前林業及自然保育署已完成捕捉移除回報APP建置，縣府即日起開放完訓民眾持捕獲綠鬣蜥領取獎勵；吻肛長30公分以上可領取等值新台幣250元禮券，未達30公分可領取等值100元禮券，可於高雄、屏東、澎湖農會生鮮超市及金門漁會超市使用。屏東縣動物之家則停止持捕獲綠鬣蜥兌換農產品服務。

農業處新聞稿表示，完訓民眾繳交綠鬣蜥時均應攜帶農業處發給結訓證，並主動出示APP畫面供廠商確認後發給獎勵，另呼籲民眾，務必遵照屏東縣綠鬣蜥移除防治認證合格人員工作公約，及林保署公佈綠鬣蜥移除指引準則進行移除工作，以免被撤銷資格及觸法，相關資訊可至縣府及農業處網站查詢，或洽詢動保科08-7320415分機3765。

屏東縣政府 綠鬣蜥 農業處

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