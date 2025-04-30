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台電倉儲地變身亞灣高級商辦區 高雄特貿3首件公辦都更案動土
高雄「亞灣2.0計畫」首件公辦都更案今天動工，興富發集團將投資470億元，在北基地興建6棟商辦，另外南基地兩個公辦都更案，由國城建設團隊和國揚建設團隊標得，預計今年年中起陸續動工，3大都更案總投資金額高達865億元，預料亞灣天際線將完全改觀。
「特貿三」公辦都更案由興富發集團首發，基地面積達3.1公頃，過去原是台電倉儲區，將華麗轉身。副市長林欽榮表示，北基地相當於台北101積大小，由高市府和台電合作，興富發獲選為實施者。除將興建6棟商辦外，興富發亦將設置智慧建築設計館、智慧零售體驗館，成立5G AIoT推廣基金會，為城市注入創新動能，回饋高雄。
今早動土典禮，台電總經理王耀庭、興富發集團總裁鄭欽及兆豐金控董事長董瑞斌等銀行團代表出席盛會，鄭欽天指自己出身高雄，在高雄創業，此案將如期如質完成。
林欽榮說，特貿三基地位處高雄港灣水岸第一排，多功能經貿園區精華區，鄰近輕軌軟體園區站及旅運中心站，是串流、物流及金流匯集點，行政院所核定高雄亞灣2.0計畫後，此案是亞灣首發公辦都更案，未來市府可分回1棟2.5萬坪商辦空間和480席地下車位，部分將釋出做公共停車，台電則分回1棟3.5萬坪和573席地下停車位，預計2031年底完工。
都發局長吳文彥表示，「特貿三」北基地將打造60公尺寬、逾5千坪的中軸廣場，並規劃取得銀級綠建築與黃金級智慧建築標章、屋頂設置太陽能光電，停車場配備充電樁，實踐淨零決心。且基地南北側會退縮14至15米，並設置立體通廊，跨越成功路串聯新光公園、往南銜接南基地。高雄亞灣2.0計畫推動以來，統計至去年底共有331家廠商落腳。
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