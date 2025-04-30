高鐵屏東站以北細部計畫公開展覽 5/22辦說明會

高鐵屏東車站特定區打造下世代未來城市，未來串聯南部半導體S廊帶，車站以北細部計畫即日起公開展覽30日；為使民眾了解計畫內容，縣府5月22日將辦說明會。

屏東縣城鄉發展處今天發布新聞稿表示，打造下世代未來城市，去年8月27日公告實施高鐵屏東車站特定區第一階段，「大南方新矽谷推動方案」旗艦計畫也在今年初獲行政院核定，將於屏東規劃建置科學園區與科技產業園區，串聯半導體S廊帶。

城鄉處指出，高鐵延伸屏東各項建設集結屏東市六塊厝地區，除屏東科技產業園區（擴區）、屏東科學園區外，此區北側尚有屏科實驗中學、屏東國際棒球場、國防部慈恩十二村職務宿舍、原凌雲國小校舍及大鵬七村舊址，且皆為大型公有土地。

城鄉處表示，縣府為整合高鐵車站周邊土地資源促進公有土地更新活化，並協助國軍老舊眷村遷建，與國有土地管理機關召開多次機關協調會取得共識，未來將採公辦都更方式，引進民間資源開發，加速帶動高鐵屏東車站周邊地區發展。

依城鄉處資訊，屏東高鐵特區採分階段發布實施，第一階段發布實施範圍158.85公頃，其中供產業用地面積達97.7公頃，第二階段發展區計畫面積約29.7公頃，開發完成後可提供商業區8.03公頃及公共設施用地21.68公頃，公共設施用地包含學校用地、運動公園用地、停車場用地及道路用地，占細部計畫總面積約73%，將為高鐵特定區提供運動休閒、文化教育、商業服務完善機能的宜業、宜居、宜學共榮生活圈，預估可引進2500人。

城鄉處提及，細部計畫、劃定更新地區暨訂定更新計畫草案自即日起公開展覽30天，另為使民眾了解此案計畫內容，5月22日下午2時整，在縣府南棟大樓301多媒體廳舉行說明會。