中芸港新泊區有效紓解壅擠 漁會：對漁業及民俗活動都助益

高雄中芸漁港新漁筏泊區去年9月啟用，不僅有效紓解泊位擁擠狀況，在配合鳳芸宮媽祖海上巡香等大型地方民俗活動時，也發揮碼頭調配功效。林園區漁會理事黃至慶說，新蓋的漁筏泊區不僅讓漁船、舢舨與漁筏有自己的碼頭泊靠，也讓鳳芸宮媽祖海巡活動有寬廣的空間，對在地漁業及宗教活動都有助益。

海洋局說，為紓解中芸漁港泊位長期不足及解決汕尾漁港因港嘴淤積，漁筏進出不便問題，高雄市政府配合爭取農業部漁業署補助經費，2021年開始辦理中芸漁港新漁筏泊區興建工程，2024年9月19日完工啟用至今，漁船筏泊位使用成效良好，同時成為在地民眾傍晚散步、欣賞夕照、聽濤觀星新處所。

海洋局長黃登福說，中芸漁港漁筏泊區興建碼頭總長共計672公尺，設計水深為-3.5公尺，可停泊漁船筏90艘，已經有效紓解中芸漁港停泊擁擠狀況；漁筏泊區設計採用消波式重力式方塊（萬代福），波高均小於0.5公尺，符合港灣設計標準。

海洋局表示，中芸漁港漁筏泊區尚未正式啟用前，在去年6月就配合2024中芸漁港傳統龍舟錦標賽活動，先讓漁船試泊，及在今年乙巳科鳳芸宮媽祖海上巡香時，都明顯改善原先港區漁船筏壅塞的窘況。

林園區漁會黃至慶理事表示，因市府新蓋的漁筏泊區，讓這次鳳芸宮媽祖海巡活動有寬廣的空間，參與活動的人潮也較上一科更多。另外，新建的漁筏泊區讓中芸、汕尾漁港的百噸級以下的漁船、舢舨與漁筏有自己的碼頭泊靠，感謝市府及漁業署對漁民的照顧。

鳳芸宮總幹事王偉旭總幹事說，新泊區落成後港內空間更開闊，是在地民眾散步及觀海的好去處；本次媽祖海巡活動讓更多全台各地信眾都能來參加；此外，漁筏泊區也提供更大的卸魚整補空間，加速卸魚效率。