中芸港新泊區有效紓解壅擠 漁會：對漁業及民俗活動都助益
高雄中芸漁港新漁筏泊區去年9月啟用，不僅有效紓解泊位擁擠狀況，在配合鳳芸宮媽祖海上巡香等大型地方民俗活動時，也發揮碼頭調配功效。林園區漁會理事黃至慶說，新蓋的漁筏泊區不僅讓漁船、舢舨與漁筏有自己的碼頭泊靠，也讓鳳芸宮媽祖海巡活動有寬廣的空間，對在地漁業及宗教活動都有助益。
海洋局說，為紓解中芸漁港泊位長期不足及解決汕尾漁港因港嘴淤積，漁筏進出不便問題，高雄市政府配合爭取農業部漁業署補助經費，2021年開始辦理中芸漁港新漁筏泊區興建工程，2024年9月19日完工啟用至今，漁船筏泊位使用成效良好，同時成為在地民眾傍晚散步、欣賞夕照、聽濤觀星新處所。
海洋局長黃登福說，中芸漁港漁筏泊區興建碼頭總長共計672公尺，設計水深為-3.5公尺，可停泊漁船筏90艘，已經有效紓解中芸漁港停泊擁擠狀況；漁筏泊區設計採用消波式重力式方塊（萬代福），波高均小於0.5公尺，符合港灣設計標準。
海洋局表示，中芸漁港漁筏泊區尚未正式啟用前，在去年6月就配合2024中芸漁港傳統龍舟錦標賽活動，先讓漁船試泊，及在今年乙巳科鳳芸宮媽祖海上巡香時，都明顯改善原先港區漁船筏壅塞的窘況。
林園區漁會黃至慶理事表示，因市府新蓋的漁筏泊區，讓這次鳳芸宮媽祖海巡活動有寬廣的空間，參與活動的人潮也較上一科更多。另外，新建的漁筏泊區讓中芸、汕尾漁港的百噸級以下的漁船、舢舨與漁筏有自己的碼頭泊靠，感謝市府及漁業署對漁民的照顧。
鳳芸宮總幹事王偉旭總幹事說，新泊區落成後港內空間更開闊，是在地民眾散步及觀海的好去處；本次媽祖海巡活動讓更多全台各地信眾都能來參加；此外，漁筏泊區也提供更大的卸魚整補空間，加速卸魚效率。
海洋局強調，未來將持續配合林園區漁會依在地漁業需求向漁業署爭取魚市場規劃設計經費，盼能改建拍賣魚市場，增加漁民收入，並將原漁會辦公室遷移至漁筏泊區腹地，為林園地區未來漁業發展奠定良好基礎。
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