為街友提供醫療 屏縣社會處與屏東榮總主動出擊

屏縣府結合屏東榮民總醫院、高雄市慈聯社會福利基金會與屏東火車站公私部門資源，由醫師、護理師和社工人員組成跨專業團隊，昨晚到屏東火車站為街友提供醫療外展服務，主動出擊促進街友健康意識，未來每月將辦理一次，滾動式調整。

承接屏東縣遊民收容所的高雄市慈聯社會福利基金會在服務中發現，露宿在外街友受限於經濟、交通及心理等因素，對於醫療需求及自身健康狀況，常忽視或拒絕就醫，使得小病或慢性疾病，拖到嚴重或重症，甚至危及生命安全，才由救護車緊急送醫。

社會處指出，推動醫療外展服務，更突顯疾病預防重要性，打破就醫限制需透過主動性服務，因此結合屏東榮民總醫院等公私單位將關懷和醫療資源帶至街頭，為街友提供服務及諮詢。

社會處長劉美淑、衛生局長張秀君及屏東榮民總醫院長王瑞祥昨晚到醫療服務現場關懷街友，劉美淑說，將醫療服務帶到街友的「主場」，這項服務補足醫療資源可近性，拉近「街友」與「社區」之間的距離，街友享有跟大眾一樣權益，透過服務的提供改善社會及環境障礙。

屏東榮總對於活動感到很有意義，將醫療帶至社區及弱勢民眾，落實醫療平權，也將持續照顧屏東縣民健康。

現場為注重醫療隱私，感謝屏東火車站提供空間，運用福慧隔屏設置醫療服務行動站以照顧隱私；診間裡，屏榮總醫院團隊家庭暨社區醫學科主任陳弘哲與護理師親切問候，為前來看診的街友提供初步診察、給予衛教諮詢和用藥建議，並針對個別街友的後續醫療服務與社工討論。