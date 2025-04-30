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屏東706生力軍加入移除綠鬣蜥 即起開放完訓民眾領獎勵

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
綠鬣蜥氾濫，屏東移除數量連年居全台之冠，屏東縣府自即日起開放完訓民眾持捕獲的綠鬣蜥領取獎勵，吻肛長30公分以上可領250元、未達30公分可領取100元等值獎勵。另自開放領取獎勵日起屏東縣動物之家停止持捕獲綠鬣蜥兌換農產品服務。圖／報系資料照
綠鬣蜥氾濫，屏東移除數量連年居全台之冠，屏東縣府自即日起開放完訓民眾持捕獲的綠鬣蜥領取獎勵，吻肛長30公分以上可領250元、未達30公分可領取100元等值獎勵。另自開放領取獎勵日起屏東縣動物之家停止持捕獲綠鬣蜥兌換農產品服務。圖／報系資料照

綠鬣蜥氾濫，屏東縣政府從去年底，陸續針對綠鬣蜥移除開辦6場次教育訓練，累計706人完成訓練，林保署已完成捕捉移除回報APP建置，屏東縣縣府自即日起開放完訓民眾持捕獲的綠鬣蜥領取獎勵，吻肛長30公分以上可領250元、未達30公分可領取100元等值獎勵。另自開放領取獎勵日起屏東縣動物之家停止持捕獲綠鬣蜥兌換農產品服務。

屏東縣府農業處長鄭永裕說，農業處已統一為完訓人員申請APP帳號，請所有完訓民眾留意報名時所留電子信箱，有關綠鬣蜥兌換獎勵工作委由專業移除廠商統一辦理，固定繳交地點是屏東縣長治鄉中興路326號。

鄭永裕說，另考量受訓民眾居住遍及各鄉鎮，為方便民眾繳交提供收取專線（電話0966-933-327），民眾可隨時聯繫廠商依安排期程到各鄉鎮收取捕獲的綠鬣蜥。

農業處表示，請所有完訓民眾繳交綠鬣蜥時均應攜帶農業處發給的結訓證，並主動出示APP畫面供廠商確認後發給獎勵，另也再次呼籲民眾務必遵照屏東縣綠鬣蜥移除防治認證合格人員工作公約及林保署公佈的綠鬣蜥移除指引準則進行移除工作，以免被撤銷資格及觸法，相關資訊可至縣府及農業處網站最新消息查詢，或洽詢動保科08-7320415分機3765。

綠鬣蜥氾濫，屏東移除數量連年居全台之冠，屏東縣府自即日起開放完訓民眾持捕獲的綠鬣蜥領取獎勵，吻肛長30公分以上可領250元、未達30公分可領取100元等值獎勵。另自開放領取獎勵日起屏東縣動物之家停止持捕獲綠鬣蜥兌換農產品服務。圖／報系資料照
綠鬣蜥氾濫，屏東移除數量連年居全台之冠，屏東縣府自即日起開放完訓民眾持捕獲的綠鬣蜥領取獎勵，吻肛長30公分以上可領250元、未達30公分可領取100元等值獎勵。另自開放領取獎勵日起屏東縣動物之家停止持捕獲綠鬣蜥兌換農產品服務。圖／報系資料照
林保署已完成捕捉移除回報APP建置。圖／屏東縣府農業處提供
林保署已完成捕捉移除回報APP建置。圖／屏東縣府農業處提供
林保署已完成捕捉移除回報APP建置。圖／屏東縣府農業處提供
林保署已完成捕捉移除回報APP建置。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣綠鬣蜥移除教育訓練完訓證書。圖／屏東縣府農業處提供
屏東縣綠鬣蜥移除教育訓練完訓證書。圖／屏東縣府農業處提供
綠鬣蜥氾濫，屏東移除數量連年居全台之冠，屏東縣府自即日起開放完訓民眾持捕獲的綠鬣蜥領取獎勵，吻肛長30公分以上可領250元、未達30公分可領取100元等值獎勵。另自開放領取獎勵日起屏東縣動物之家停止持捕獲綠鬣蜥兌換農產品服務。圖／報系資料照
綠鬣蜥氾濫，屏東移除數量連年居全台之冠，屏東縣府自即日起開放完訓民眾持捕獲的綠鬣蜥領取獎勵，吻肛長30公分以上可領250元、未達30公分可領取100元等值獎勵。另自開放領取獎勵日起屏東縣動物之家停止持捕獲綠鬣蜥兌換農產品服務。圖／報系資料照

綠鬣蜥 農業處

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