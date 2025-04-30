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高雄農產首登加拿大國際食品展 紅白芭樂受矚目

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
2025加拿大國際食品展（Sial Canada）在多倫多當地時間29日盛大開幕，駐多倫多台北經濟文化辦事處長梁毅鵬（左二）到場支持。圖／農業局提供
2025加拿大國際食品展（Sial Canada）在多倫多當地時間29日盛大開幕，駐多倫多台北經濟文化辦事處長梁毅鵬（左二）到場支持。圖／農業局提供

2025加拿大國際食品展（Sial Canada）在多倫多當地時間29日盛大開幕，高市農業局首度率領農民團體參展，展出番石榴、蜜棗等多樣高雄優質農產品，其中珍珠芭樂及稀有的紅心芭樂受到矚目，高雄水果製成的凍乾果脆、著名的玉荷包蜂蜜以及青花菜脆片，熱帶蔬果的風味吸引買家駐足洽詢，大受歡迎。

美國食品進口商對農業局表示，在美國對中國加徵關稅的影響之下，高雄農產加工品有替代中國商品的潛力。農業局強調，未來將持續推動產地升級、農產加工與多元市場策略，協助優質業者走向國際，提升高雄農產全球能見度。

2025加拿大國際食品展（Sial Canada）」是北美規模最大的國際食品與飲料展覽之一，今年在加拿大經濟中心多倫多舉辦，集結來自50多個國家、超過1000家參展商參展，涵蓋生鮮、加工、有機、冷凍與即食食品，為開拓北美市場的重要貿易平台。

這次高雄參展陣容堅強，產品兼具高雄特色與創新加工，展現高雄農業從產地到國際的軟實力。2024年全台番石榴輸加拿大總計約1800公噸，經農業局統計，高雄出口約1500公噸，佔總體外銷量8成，是全台重點的外銷產區。

高雄番石榴因風味獨特又耐儲運，深受消費者喜愛，本次展場所展出的珍珠芭樂及稀有的紅心芭樂，多間當地連鎖超市集團慕名而來，期待爭取合作機會。

文誠蜂蜜主打高雄大樹特有的「玉荷包蜂蜜」，採集自玉荷包樹林間的單一花種蜜，香氣獨特、口感濃郁。一鳴生技農園展出以金煌芒果、鳳梨與火龍果等高雄水果製成的凍乾果脆，保留熱帶水果的滋味與營養。

來自台灣青花菜生產基地的加洲果菜運銷合作社帶來「青花菜脆片」，將富含纖維與植化素的蔬菜製成可口零嘴，吸引加拿大當地健康食品品牌洽詢代工商機。

農業局說，加拿大是高雄農產外銷重要市場，2024年外銷加拿大產值近億元，其中以番石榴、蜜棗、紅龍果為主力商品。本次參展除行銷「高雄首選」品牌，推廣高雄農特產品，並與當地貿易商對接，拓展市場通路。

高市府農業局首度率領農民團體參加2025加拿大國際食品展，熱帶蔬果的風味在展場大放異彩，吸引買家駐足洽詢。圖／農業局提供
高市府農業局首度率領農民團體參加2025加拿大國際食品展，熱帶蔬果的風味在展場大放異彩，吸引買家駐足洽詢。圖／農業局提供

加拿大 水果 蜂蜜

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