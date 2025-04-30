全國半馬路跑到高雄 警採這手段縮短交管時間

「2025 ZEPRO RUN全國半程馬拉松」5月4日在高雄市登場，路線跨越左營、鼓山、三民、前金、鹽埕等行政區，由於這項路跑活動預計持續5小時，高雄市警局將派警、義交沿途管制交通，但考慮到可能成用路人不便，警方將採「分段逐步解封管制」縮短交管時間。

高雄市交通大隊表示，這次半馬活動21公里競賽組路跑路線，涵蓋重要道路與觀光景點，5月4日從凌晨4時至上午9時30分，世運大道雙向車道也封閉，交通大隊動員150名警力、106名義交協勤，並派遣前導警車，全程掌握跑者領先群即時動態資訊，計畫跑者到達前500公尺，即透過前導車提示路口員警、義交即時交管，待各分組後段跑者通過後，解除交通管制，每個路口可縮減交通管制時間10至15分鐘。

警方認為，「分段逐步解封管制」除了加強重要路口交通疏導，不但可保護跑者通行安全，將管制時間壓縮至最短，也可減少用路人的不便，減少管制等候時間。

活動路線： 【21公里組】起點→直行世運大道→右轉左楠路→直行翠華路→右轉明潭路→左轉環潭路→右轉翠華路→左轉明誠四路→右轉馬卡道路→左轉華安街→左轉河西一路→右轉願景橋→右轉同盟三路→右轉七賢二路→右轉河西路→左轉厚生路→右轉翠華路→左轉葆禎路→右轉鼓山三路→左轉桃子園路→右轉先鋒路→右轉必勝路→左轉左營大路→左轉部後街→右轉海平路→左轉軍校路→右轉世運大道→終點。 【10公里組】起點→直行世運大道→右轉左楠路→直行翠華路→右轉明潭路→左轉環潭路→右轉翠華路→右轉東門路→左轉城峰路→右轉舊城啟文門圓環→右轉鼓山三路→右轉桃子園路→右轉先鋒路→右轉必勝路→左轉左營大路→左轉部後路→右轉海平路→左轉軍校路→右轉世運大道→終點。