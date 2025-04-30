高雄駁二電動滑板車亂竄 「行人恐慌」議員籲交通局提出規範

高雄市駁二特區幅員廣闊，為便利民眾暢遊，高市府2024年起試行共享電動滑板車，受到遊客歡迎，其他業者嗅到商機，也在駁二周邊設點租賃電動滑板車。議員說，駁二特區常有年輕人或長輩騎電動滑板車亂竄，「造成行人的恐慌」，應設法規範。交通局說，會持續與交通部討論，建議建立規範。

文化局說，因電動滑板車廣受民眾歡迎，駁二外圍在1年內新增了不少電動滑板車的出租業者，駁二將再與各店家溝通宣導騎乘規範。

駁二特區是高雄知名觀光景點，串聯周邊高雄流行音樂中心及蓬萊商港區，幅員近50公頃，市府為了便利遊客，2024年起在大勇區pinway倉庫門口引進oloo共享電動滑板車；為了防止電動滑板車誤闖一般道路，業者透過自行開發的系統設立電子圍籬，並加設速限每小時12公里以下，以維護使用者與園區民眾安全。

市議員市議員蔡武宏說，許多民眾反映，在駁二特區散步運動時，常發現年輕人或長輩騎共享電動滑板車亂竄，造成行人的恐慌，由於共享電動滑板車只要14歲就可騎乘，很多年輕人還沒考駕照，缺乏交通安全意識，希望市府要想辦法規範。

一名台灣女子今天上午在鹽埕區大義街租電動自行車，她說「想要玩玩看」。來自新加坡的黃姓女遊客說，電動滑板車在澳大利亞、歐洲是很常見的運具，年輕人尤其喜愛，駁二特區很大，景點要走很遠，遊客會想租電動滑板車，因為可以到處走比較方便。

劉姓電動滑板車業者說，電動滑板車目前只能在限定場域，例如駁二特區騎乘，他會提醒客人在道路要用牽的；現在愈來愈多人購買電動滑板車，除了在駁二騎乘，難免會騎到路上代步，希望地方與中央政府能盡速訂定電動滑板車的相關規範，讓騎乘者能騎得更安心。

交通局說，目前各縣市政府皆考量道路交通條件與安全考量，尚未開放電動滑板車在道路行駛，高雄在駁二特區試行後，發現民眾使用的意願高，交通局會持續向交通部建議建立規範，以利地方政府遵行。