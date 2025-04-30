快訊

越戰結束50年：橙劑毒害殘留至今，美國不負責？

又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

北捷禁飲食區開放買吃的？闖關議會失敗..未來不能再提

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄駁二電動滑板車亂竄 「行人恐慌」議員籲交通局提出規範

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
遊客在駁二特區周圍租電動滑板車。記者王勇超／攝影
遊客在駁二特區周圍租電動滑板車。記者王勇超／攝影

高雄市駁二特區幅員廣闊，為便利民眾暢遊，高市府2024年起試行共享電動滑板車，受到遊客歡迎，其他業者嗅到商機，也在駁二周邊設點租賃電動滑板車。議員說，駁二特區常有年輕人或長輩騎電動滑板車亂竄，「造成行人的恐慌」，應設法規範。交通局說，會持續與交通部討論，建議建立規範。

文化局說，因電動滑板車廣受民眾歡迎，駁二外圍在1年內新增了不少電動滑板車的出租業者，駁二將再與各店家溝通宣導騎乘規範。

駁二特區是高雄知名觀光景點，串聯周邊高雄流行音樂中心及蓬萊商港區，幅員近50公頃，市府為了便利遊客，2024年起在大勇區pinway倉庫門口引進oloo共享電動滑板車；為了防止電動滑板車誤闖一般道路，業者透過自行開發的系統設立電子圍籬，並加設速限每小時12公里以下，以維護使用者與園區民眾安全。

市議員市議員蔡武宏說，許多民眾反映，在駁二特區散步運動時，常發現年輕人或長輩騎共享電動滑板車亂竄，造成行人的恐慌，由於共享電動滑板車只要14歲就可騎乘，很多年輕人還沒考駕照，缺乏交通安全意識，希望市府要想辦法規範。

一名台灣女子今天上午在鹽埕區大義街租電動自行車，她說「想要玩玩看」。來自新加坡的黃姓女遊客說，電動滑板車在澳大利亞、歐洲是很常見的運具，年輕人尤其喜愛，駁二特區很大，景點要走很遠，遊客會想租電動滑板車，因為可以到處走比較方便。

劉姓電動滑板車業者說，電動滑板車目前只能在限定場域，例如駁二特區騎乘，他會提醒客人在道路要用牽的；現在愈來愈多人購買電動滑板車，除了在駁二騎乘，難免會騎到路上代步，希望地方與中央政府能盡速訂定電動滑板車的相關規範，讓騎乘者能騎得更安心。

交通局說，目前各縣市政府皆考量道路交通條件與安全考量，尚未開放電動滑板車在道路行駛，高雄在駁二特區試行後，發現民眾使用的意願高，交通局會持續向交通部建議建立規範，以利地方政府遵行。

今年在駁二特區周邊道路，已發生2起電動滑板車與機車的車禍，造成1名17歲少年輕微擦傷。高雄警方在今年1月至4月底，共取締舉發電動滑板車違規上路69件，騎乘者被開罰1200元。

高雄駁二特區周邊最近1年新增多間電動滑板車出租業者。記者王勇超／攝影
高雄駁二特區周邊最近1年新增多間電動滑板車出租業者。記者王勇超／攝影
高雄市政府2024年起在大勇區pinway倉庫門口引進oloo共享電動滑板車。記者王勇超／攝影
高雄市政府2024年起在大勇區pinway倉庫門口引進oloo共享電動滑板車。記者王勇超／攝影
高雄駁二特區幅員廣大，許多遊客會使用電動滑板車代步。記者王勇超／攝影
高雄駁二特區幅員廣大，許多遊客會使用電動滑板車代步。記者王勇超／攝影

年輕人 電動滑板車 駁二

延伸閱讀

新店新增2處智慧停車場明天啟用 共323車位

看見幸福台灣／高雄…港都錢景 魅力十足

看見幸福台灣／高雄市長陳其邁 三招兌現幸福承諾

台中沙鹿向上路長下坡重車事故年達120件 市府民代現勘提良方

相關新聞

高雄駁二電動滑板車亂竄 「行人恐慌」議員籲交通局提出規範

高雄市駁二特區幅員廣闊，為便利民眾暢遊，高市府2024年起試行共享電動滑板車，受到遊客歡迎，其他業者嗅到商機，也在駁二周...

寄養媽媽張麗仙15年照顧11名寄養童「孩子都是寶貝」 

「我們家的孩子都是寶貝。」屏東家扶寄養媽媽張麗仙道出她15年來投入寄養服務初心與愛心。母親節前夕，張麗仙獲選為今年屏東縣...

高雄前鎮漁港船員會館 僅1廠商投標 下月決標

高雄前鎮漁港船員會館耗費近5億元改建，但其中3、4樓的旅館，啟用至今1年多仍未開放，被外界批評「五星級蚊子館」。漁業署說...

高雄中芸漁港3.6億泊區 議員質疑經不起風浪 海洋局指爭取經費加高防波堤

高雄中芸漁港因泊區擁擠，耗費3.6億元興建新漁筏泊區，去年10月山陀兒颱風來襲，造成8艘漁船筏翻覆。民代說，花大錢卻設計...

看見幸福台灣／高雄…港都錢景 魅力十足

2025年3月，德瑞克精品衛浴砸2.5億元重金在港都灣區的旗艦店開幕，手筆之大市場少見，多位建商大老驚艷不已。

看見幸福台灣／高雄市長陳其邁 三招兌現幸福承諾

高雄市長陳其邁成功招商台積電，讓近年高雄的發展旺到最高點。後續隨著建廠完成開始運營，結合產業鏈進駐，預期高雄的長駐人口以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。