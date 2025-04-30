寄養媽媽張麗仙15年照顧11名寄養童「孩子都是寶貝」 

「我們家的孩子都是寶貝。」屏東家扶寄養媽媽張麗仙道出她15年來投入寄養服務初心與愛心。母親節前夕，張麗仙獲選為今年屏東縣模範母親，陪伴11名寄養童從嬰兒時期一路成長，是無數孩子心中最溫暖的「媽媽」。

68歲的張麗仙從2010年起成為屏東家扶中心的寄養家庭，與先生王建宇攜手照顧寄養童，起初因女兒出生，她辭去護理工作轉為社區保母，對寄養服務並不陌生，女兒成長後並決定加入寄養家庭行列。從女兒仍就學時開始，全家一同參與寄養工作，如今女兒已為人母，一家三代以愛心接力，照顧著每一名來到寄養家庭的孩子。

「每次出遊，一定全家帶著孩子一起去，睡前也都會輪流查看孩子狀況。」張麗仙說，全家早已習慣將寄養童當成家中一分子，一起生活、學習、分享喜怒哀樂。

即使年紀漸長，夫妻倆仍充滿活力，先生王建宇每天帶孩子出門活動，假日還搭火車一同遊玩；張麗仙配合學校與家扶的課程與活動，持續學習新知，因應孩子愈趨多元與複雜的成長需求。

張麗仙說，她們偏愛照顧嬰幼兒，看見孩子從懵懂到穩健成長。曾有寄養童1歲多來到家庭，半邊臉都是紫的，坐在他旁邊的人只是手舉起來拿東西、綁頭髮，孩子都會害怕閃躲，天天哭到左鄰右舍都前來關切，滿臉憂愁缺乏安全感當時滿臉驚恐。最後在她耐心陪伴下，恢復笑容，出養前，孩子蛻變為有氣質、開朗的小公主，令人動容。

張麗仙堅信「孩子就像水，放進什麼容器就成什麼形狀。」他們以身教傳遞付出與分享的價值。每次社工訪視，孩子主動幫忙拿拖鞋、分享零食；遠在國外的收養家庭也驚訝孩子貼心行為，稱讚他們懂得照顧他人、整潔有禮。

每位結束安置的寄養童都會收到張麗仙夫婦親手製作相冊紀念本，他們說，送給孩子最大的禮物是建立良好的品格，愛的連結讓孩子把這份珍貴的禮物保存到永遠，也讓寄養家庭對於以往寄養童的珍貴回憶歷歷在目。

屏東家扶中心主任傅敏峯說，在這個家庭中，看到的不只是照顧，更是深刻的「生命影響生命」，寄養家庭用愛、耐心與堅持，為孩子們撐起另一個家，是無數寄養童心中永遠的家人。