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不是迷因梗圖！屏東國小美感聯絡簿爆紅網友「求團購」

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
低年級的是以水果怪獸為主題。圖／取自周春米臉書
低年級的是以水果怪獸為主題。圖／取自周春米臉書

屏東縣國小聯絡簿近日在脆（Threads）上爆紅，有網友發現，低年級的美感聯絡簿以水果怪獸主題，竟然可以做成迷因梗圖，在脆上超過100萬人次觀看討論，網友紛紛留言「哪裡可以買？」、「求團購」。

屏東縣長周春米也在她的粉絲專頁、IG、threads留言，「這不是迷因梗圖！」，這是屏東縣國小的美感聯絡簿，屏東縣每學期都會為國小低、中、高年級學生推出專屬聯絡簿，將屏東的水果、地景、人文故事，變成孩子們每天的學習日常，從水果怪獸迷因、到文化故事，陪著孩子們從美感中成長。

周春米在臉書發文說，「讓美學從小扎根、更要從日常出發，讓孩子的想像力創意發揮！」

屏東特色的聯絡簿，低年級以「屏東水果X繽紛角色」作為設計主軸，將屏東在地水果打造為「水果獸」，激發學生想像力，在陪伴學生書寫聯絡簿的同時，也更認識屏東的各種水果。

中年級以「地景環境X自我認同」引導學生認識屏東景物的故事，了解自己生長的家鄉的同時，也能內化成自己的觀點，進而更認識自己是一個什麼樣的人。

高年級以「人文風情X抽象思考」結合屏東在地飲食、音樂、原民與客家等文化元素，培養學生觀察力，並練習拆解與整合表述的能力，日後能將這樣的思考方式應用在各個領域中。

低年級的是以水果怪獸為主題。圖／取自周春米臉書
低年級的是以水果怪獸為主題。圖／取自周春米臉書
低年級的是以水果怪獸為主題。圖／取自周春米臉書
低年級的是以水果怪獸為主題。圖／取自周春米臉書
低年級的是以水果怪獸為主題。圖／取自周春米臉書
低年級的是以水果怪獸為主題。圖／取自周春米臉書
低年級的是以水果怪獸為主題。圖／取自周春米臉書
低年級的是以水果怪獸為主題。圖／取自周春米臉書
屏東縣國小的美感聯絡簿，低中高年級都展現屏東特色主題。圖／取自周春米臉書
屏東縣國小的美感聯絡簿，低中高年級都展現屏東特色主題。圖／取自周春米臉書

水果 聯絡簿

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