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高雄前鎮漁港船員會館 僅1廠商投標 下月決標

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄前鎮漁港的船員會館去年5月開幕，3、4樓的旅館部分至今仍無法營運。圖／本報資料照片
高雄前鎮漁港的船員會館去年5月開幕，3、4樓的旅館部分至今仍無法營運。圖／本報資料照片

高雄前鎮漁港船員會館耗費近5億元改建，但其中3、4樓的旅館，啟用至今1年多仍未開放，被外界批評「五星級蚊子館」。漁業署說，船員會館的旅館部分已公開上網標租，昨天開標確定有1間廠商投標且符合資格，5月6日評選會後決標。

前鎮漁港船員會館先前由漁業署招商3次乏人問津，委託高雄區漁會接手營運，去年5月開幕後，僅開放1、2樓的設施。原本規畫作為旅館用途的3、4樓，卻因漁會成立公司等問題，遲遲無法開放，去年10月漁會把旅館部分回歸漁業署處理。

漁業署今年3月25日針對船員會館3、4樓旅館公開上網標租，並在投標須知內寫明，1間廠商就得開標。

漁業署規畫，若無廠商投標，將辦理第二次公開招標，並徵詢潛在廠商參與投標。昨天下午2時開標，確定有1間廠商投標且符合資格，算是沒有流標。

漁業署說，後續將在5月6日評選會後決標，漁業署將盡速與得標廠商簽約，並要求廠商啟用營運。目前漁港船員會館的旅館尚無營業登記，將由未來得標廠商辦理旅館業登記，船員會館提供船員平價住宿，兩人房收費不得高於1500元，4人房不得高於2500元。

高雄市議員許采蓁說，外籍漁工幾乎於原船生活起居，國家發展委員會也曾提醒開放營運後的收費標準，將影響外籍漁工住宿率，建議新進業者在訂定收費標準前，應先調查船家、漁工使用意願，避免經營方針不符合實際需求。

住宿 外籍漁工 漁業署

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