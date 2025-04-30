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美股道指漲300點 但創逾半世紀總統上任百日最差表現

看見幸福台灣／高雄…港都錢景 魅力十足

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
高雄 港都錢景 魅力十足。高雄市政府／提供
高雄 港都錢景 魅力十足。高雄市政府／提供

2025年3月，德瑞克精品衛浴砸2.5億元重金在港都灣區的旗艦店開幕，手筆之大市場少見，多位建商大老驚艷不已。

在德瑞克開幕儀式上致辭的上市建商華友聯（1436）董事長、兼高雄建築公會理事長的陸炤廷說，高雄近年從工業城市蛻變成科技城市，發展潛力雄厚。關鍵在於高雄不只有高科技台積電，還有像德瑞克的精品服務業也願意重金投資高雄，這就是幸福城市的招商魅力。

德瑞克衛浴總經理周孫翁指出，高雄旗艦店代表德瑞克衛浴對南台灣市場重視承諾，因為高雄的發展前景看得見，值得投資深耕。

根據經濟日報縣市幸福指數，高雄市的政府統計數據全台排名第9，民意調查結果排名第15，幸福指數以總分45.90分，排名第14。

在政府統計數據中，表現優異的項目為「安全」，居全台第4；期待加強的項目為居住、環境，表現較弱。

此外，民意調查部分，健康狀況滿意度最佳，為全台第三；期待加強的項目是工作狀況滿意度。一般認為，台積電招商剛開始，整個科技產業鏈進駐，需要時間發酵後，工作狀況滿意度未來可望提高。

高雄已從昔日重工業城，成功轉型為國際化高科技都市。高雄市政府新聞局長項賓和表示，陳其邁上任以來，第一任推動四大優先奠定轉型基礎，第二任提出「淨零X科技高雄、宜居高雄、幸福高雄、魅力高雄」四大願景，成功打造高雄成為南部半導體S廊帶科技重鎮，透過科技領航、宜居樂活及幸福魅力「三大幸福施政」，實踐對市民的幸福承諾。

陳其邁3月率團出席輝達GTC大會，聚焦智慧高雄燈塔計畫（Lighthouse Project），盼透過AI、雲端運算及數據治理技術，推動高雄成為台灣AI核心城市，包括利用模型監管、預測災害影響程度，提早兵推因應，也擴大智慧醫療的應用範疇。

項賓和指出，市府團隊朝向「科技領航的高雄」，與「宜居樂活的高雄」二大主軸前進，以宜居樂活而言，像是高雄獨有的「演唱會經濟」持續爆發，國內外知名藝人如Ed Sheeran、五月天、Bruno Mars、Energy、ONE OK ROCK等接連在高雄開唱超過157場次，創造171萬人次，57億元觀光產值。

項賓和說，高雄展現全新風貌，讓「幸福城市」不再只是口號，而是每一位市民切實感受到的改變，也邀請國內外旅客來到高雄，體驗這座充滿活力的城市。

台積電

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