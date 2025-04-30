看見幸福台灣／高雄市長陳其邁 三招兌現幸福承諾

高雄市長陳其邁成功招商台積電（2330），讓近年高雄的發展旺到最高點。後續隨著建廠完成開始運營，結合產業鏈進駐，預期高雄的長駐人口以及市民可支配所得將陸續墊高，市府透過「科技領航」、「宜居樂活」及「幸福魅力」的三大幸福施政，實踐對市民的幸福承諾。

陳其邁表示，科技是引領高雄未來的關鍵，市府設立「投資高雄事務所」積極招商，重大投資案件包含台積電、鴻海、國巨、信驊科技、日月光、IBM、科林研發、光寶科技、英飛凌及高雄日航酒店等，累計投資逾8,400億元。

其中最重要的就是打造半導體S廊帶，台積電設廠將於今年商轉量產，P1到P3廠帶動上下游廠預計3.6萬個就業機會，完成半導體S廊帶關鍵拼圖，帶動橋頭科學園區、仁武產業園區、北高雄產業園區發展，領航高雄成為科技城市。

進入AI 2.0時代並面對極端氣候，市府提出雙軸轉型概念，在數位轉型上打造5G AIoT產業生態系，建立「亞灣智慧科技創新園區」，園區包含平台營運、系統服務及創新應用的完整AI產業生態系，已吸引如鴻海、IBM、AWS、CISCO、SAP等331家廠商進駐，帶動近270億元投資。

在「實現居住正義」上，高雄市今年社宅目標戶數自去年1.8萬戶提高至2.2萬戶，加上規劃中的戶數，社宅存量上看2.9萬戶。目前高雄在社宅興建與決標數是全國最高，並搭配囤房稅市府所徵收的3億元，加碼於租購住宅補貼，包含增額租金補貼、折減社宅租金、育兒租金補貼和首購房貸利息補貼，目前高雄租金補貼已核定9萬多戶，減輕市民居住負擔。

幸福城市必須是擁有高就業率與高消費力，並有穩健的地方財政基礎，高雄在科技領航轉業轉型之下，創造許多就業機會。

政府促參減債方面，去年績效全國第一，已成功招商17案，預計民間投資金額達1,021億元，同時重視財政永續，陳其邁從上任至2024年底，高雄已減債201億元，並自2021年至2024年連續四年達成零舉債，自有財源逾1,100億元，再創新高。