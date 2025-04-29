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澎湖總動查非法傾倒廢棄物 4鄉市8地滿是事業廢棄物

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎檢今率軍警調，追查非法傾倒事業廢棄物。圖／澎湖地檢署提供
澎檢今率軍警調，追查非法傾倒事業廢棄物。圖／澎湖地檢署提供

澎湖地檢署檢察官今率軍警調，調查澎湖縣馬公、湖西、白沙及西嶼等鄉市濫倒廢棄物，發現8處空地堆積事業廢棄物，將追查幕後行為人到案說明。

澎湖地檢署檢察長署周士榆、主任檢察官郭耿誠，今天率澎湖縣政府環保局、澎湖縣警局、澎湖憲兵隊、法務部調查局澎湖縣調查站、海巡署第七岸巡隊等機關，共同聯合稽查非法傾倒廢棄物案件。

澎檢表示，在澎湖縣馬公市、湖西鄉、白沙鄉及西嶼鄉，共清查8處廢棄物棄置地點，全涉及違反廢棄物清理法，後續將由澎湖縣警局刑警大隊、馬公分局及白沙分局查辦全案。

檢警表示，聯合稽查行動由周檢察長親自率隊，抵達第一個稽查點時，全是大量事業廢棄物，已掌握可疑行為人的相關跡證，將由警方追查行為人到案說明。

檢察長周士榆表示，澎湖以海洋、觀光立縣，居民的生計也與海洋及觀光息息相關，為使澎湖地區民眾安居樂業，在海洋生態部分，致力於減少非法漁撈，在陸地方面則主加強查緝違反廢棄物清理法案件，藉由不定期的聯合稽查行動，查緝不法廢棄物濫倒案，更要民眾勇敢提出檢舉，清淨菊島才得以永續。

周士榆呼籲，政府力量有限，民間力量無窮，民眾發現非法棄置廢棄物情形，可撥打0800066666檢舉專線，檢舉非法棄置之行為，杜絕不肖人士心存僥倖非法棄置廢棄物；違反廢棄物清理法第46條規定，可處處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。刑責相當地重，事業負責人及民眾應加以遵守並依法處理廢棄物。

澎檢今率軍警調，追查非法傾倒事業廢棄物。圖／澎湖地檢署提供
澎檢今率軍警調，追查非法傾倒事業廢棄物。圖／澎湖地檢署提供
澎檢今率軍警調，追查非法傾倒事業廢棄物。圖／澎湖地檢署提供
澎檢今率軍警調，追查非法傾倒事業廢棄物。圖／澎湖地檢署提供
澎檢今率軍警調，追查非法傾倒事業廢棄物。圖／澎湖地檢署提供
澎檢今率軍警調，追查非法傾倒事業廢棄物。圖／澎湖地檢署提供

廢棄物 澎湖縣 馬公

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