聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖總動查非法傾倒廢棄物 4鄉市8地滿是事業廢棄物
澎湖地檢署檢察官今率軍警調，調查澎湖縣馬公、湖西、白沙及西嶼等鄉市濫倒廢棄物，發現8處空地堆積事業廢棄物，將追查幕後行為人到案說明。
澎湖地檢署檢察長署周士榆、主任檢察官郭耿誠，今天率澎湖縣政府環保局、澎湖縣警局、澎湖憲兵隊、法務部調查局澎湖縣調查站、海巡署第七岸巡隊等機關，共同聯合稽查非法傾倒廢棄物案件。
澎檢表示，在澎湖縣馬公市、湖西鄉、白沙鄉及西嶼鄉，共清查8處廢棄物棄置地點，全涉及違反廢棄物清理法，後續將由澎湖縣警局刑警大隊、馬公分局及白沙分局查辦全案。
檢警表示，聯合稽查行動由周檢察長親自率隊，抵達第一個稽查點時，全是大量事業廢棄物，已掌握可疑行為人的相關跡證，將由警方追查行為人到案說明。
檢察長周士榆表示，澎湖以海洋、觀光立縣，居民的生計也與海洋及觀光息息相關，為使澎湖地區民眾安居樂業，在海洋生態部分，致力於減少非法漁撈，在陸地方面則主加強查緝違反廢棄物清理法案件，藉由不定期的聯合稽查行動，查緝不法廢棄物濫倒案，更要民眾勇敢提出檢舉，清淨菊島才得以永續。
周士榆呼籲，政府力量有限，民間力量無窮，民眾發現非法棄置廢棄物情形，可撥打0800066666檢舉專線，檢舉非法棄置之行為，杜絕不肖人士心存僥倖非法棄置廢棄物；違反廢棄物清理法第46條規定，可處處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。刑責相當地重，事業負責人及民眾應加以遵守並依法處理廢棄物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言