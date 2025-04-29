快訊

美中關稅戰經貿脫鉤 陸鷹派轟「要大陸的命」：拿台灣祭旗反制美

斥資8億美元買金礦！他押注黃金15年 靠基金再海撈150億

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗赴高雄保安堂獻花 為安倍晉三紀念公園揭幕

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
日本眾議員高市早苗（右二）今天赴高雄鳳山參拜安倍晉三銅像，並參加紀念公園內揭牌儀式。圖／取自立委許智傑臉書
日本眾議員高市早苗（右二）今天赴高雄鳳山參拜安倍晉三銅像，並參加紀念公園內揭牌儀式。圖／取自立委許智傑臉書

有「安倍晉三接班人」之稱的日本眾議員高市早苗訪台，今天赴高雄保安堂向安倍晉三銅像獻花致意，並參加紀念公園揭牌儀式，在公園簽名留念。高市早苗說，台灣是日本的好朋友，會持續為守護台日友好關係而努力。

日本前首相安倍晉三在2022年遇刺身亡，同年高雄鳳山區紅毛港保安堂打造安倍晉三紀念銅像，近年成台日交流重要平台，去年起利用對面空地規畫安倍晉三紀念公園，近日完工。

高市早苗今天率團南下高雄，並在立委賴瑞隆、許智傑等人陪同下前往保安堂，獻花給安倍晉三，參與紀念公園揭牌儀式。

高市早苗表示，安倍晉三去世多年，卻仍受到台灣人敬重且豎立銅像，內心很感動，台日交流非常溫馨與重要，來台期間深刻體會安倍前首相留下的資產，持續與台灣人努力，守護台日友好關係。

立委賴瑞隆說，感謝高市眾議員對台日經貿合作的支持，且持續協助推動台日實質關係，也期待台日可以繼續堅定合作，共同開創印太地區繁榮新局。

許智傑說，日本是台灣永遠的朋友，也是台灣亞洲重要經貿夥伴，曾參與黨魁選舉的高市早苗議員親自到訪，希望未來在高科技產業等領域加強合作，拒絕中國攜手打造非紅供應鏈。

日本眾議員高市早苗（右三）赴高雄保安堂參拜安倍晉三，參加紀念公園揭牌儀式。圖／保安堂提供
日本眾議員高市早苗（右三）赴高雄保安堂參拜安倍晉三，參加紀念公園揭牌儀式。圖／保安堂提供
日本眾議員高市早苗（左二）今天赴高雄鳳山參拜安倍晉三銅像，參加紀念公園揭牌儀式。圖／保安堂提供
日本眾議員高市早苗（左二）今天赴高雄鳳山參拜安倍晉三銅像，參加紀念公園揭牌儀式。圖／保安堂提供
日本眾議員高市早苗赴紅毛港保安堂參拜安倍晉三銅像，並參加紀念公園揭牌儀式。圖／保安堂提供
日本眾議員高市早苗赴紅毛港保安堂參拜安倍晉三銅像，並參加紀念公園揭牌儀式。圖／保安堂提供

台日 安倍晉三 高市早苗

延伸閱讀

高雄安倍紀念公園揭牌 高市早苗：致力台日友好

「不能給中國侵台藉口」 日本眾議員高市早苗提台日三面向加強交流

半導體、AI可合作 賴總統：盼台日攜手打造非紅供應鏈

「安倍晉三接班人」高市早苗訪台 將見賴清德、蔡英文

相關新聞

澎湖總動查非法傾倒廢棄物 4鄉市8地滿是事業廢棄物

澎湖地檢署檢察官今率軍警調，調查澎湖縣馬公、湖西、白沙及西嶼等鄉市濫倒廢棄物，發現8處空地堆積事業廢棄物，將追查幕後...

高市早苗赴高雄保安堂獻花 為安倍晉三紀念公園揭幕

有「安倍晉三接班人」之稱的日本眾議員高市早苗訪台，今天赴高雄保安堂向安倍晉三銅像獻花致意，並參加紀念公園揭牌儀式，在公園...

高雄馬祖直飛航班6/6啟航 要看藍眼淚更方便了

高雄直飛馬祖航線將於6月6日重新啟航，高市府、連江縣政府與華信航空今天在四維行政中心舉辦「高雄—馬祖直飛航線啟航記者會」...

高雄備戰全社會防衛韌性 7/16要辦城鎮防空演習

台灣打造全社會防衛韌性，今年7月16日高雄將實施2025城鎮韌性（防空）演習，全市實施人車管制，並以三民、新興、前金等三...

金門加強查緝大陸違規食品 裁罰28件重罰91萬

金門與廈門僅有一海之隔，不少店家都會販售大陸商品，金門縣衛生局持續加強巡查，自今年以來已針對違規販售大陸食品行為裁罰28...

屏縣第8家公托中心開幕 2028年增至26家收托逾千嬰幼兒

屏東縣第8家公共托育機構－瑞光公設民營托嬰中心今天開幕，屏東縣目前有8家公設民營托嬰中心，已收托172名嬰幼兒。縣府現正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。