高市早苗赴高雄保安堂獻花 為安倍晉三紀念公園揭幕

有「安倍晉三接班人」之稱的日本眾議員高市早苗訪台，今天赴高雄保安堂向安倍晉三銅像獻花致意，並參加紀念公園揭牌儀式，在公園簽名留念。高市早苗說，台灣是日本的好朋友，會持續為守護台日友好關係而努力。

日本前首相安倍晉三在2022年遇刺身亡，同年高雄鳳山區紅毛港保安堂打造安倍晉三紀念銅像，近年成台日交流重要平台，去年起利用對面空地規畫安倍晉三紀念公園，近日完工。

高市早苗今天率團南下高雄，並在立委賴瑞隆、許智傑等人陪同下前往保安堂，獻花給安倍晉三，參與紀念公園揭牌儀式。

高市早苗表示，安倍晉三去世多年，卻仍受到台灣人敬重且豎立銅像，內心很感動，台日交流非常溫馨與重要，來台期間深刻體會安倍前首相留下的資產，持續與台灣人努力，守護台日友好關係。

立委賴瑞隆說，感謝高市眾議員對台日經貿合作的支持，且持續協助推動台日實質關係，也期待台日可以繼續堅定合作，共同開創印太地區繁榮新局。