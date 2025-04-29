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高雄馬祖直飛航班6/6啟航 要看藍眼淚更方便了
高雄直飛馬祖航線將於6月6日重新啟航，高市府、連江縣政府與華信航空今天在四維行政中心舉辦「高雄—馬祖直飛航線啟航記者會」，希望促進高雄、馬祖觀光交流，未來更結合馬祖自然景觀、文化體驗及福馬航線戰略位置，為馬祖帶來更便捷對外航網，也為南台灣開啟一段更輕鬆便捷的島嶼之旅。
華信航空表示，高雄直飛往返馬祖南竿機場航班每週五飛航，單趟航程約1小時50分，單程票價3543元，每班座位數66個。連江縣政府表示，睽違20年，終於讓高雄到馬祖這條航線重新啟航，馬祖的奇景「藍眼淚」近年相當熱門，事實上除了「藍眼淚」外，馬祖還有非常多美麗的風光，目前這班航線每週五從高雄、馬祖起飛，希望未來能有更多航線。
高雄市長陳其邁表示，這條航線開通也同時為馬祖居民提供洽公、就醫及旅遊新選擇，提升服役官兵返鄉的便利性，目前約有800名高雄人在馬祖服役，未來市府將補助服役弟兄單程機票1500元，讓他們可以更方便返鄉
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