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金門加強查緝大陸違規食品 裁罰28件重罰91萬
金門與廈門僅有一海之隔，不少店家都會販售大陸商品，金門縣衛生局持續加強巡查，自今年以來已針對違規販售大陸食品行為裁罰28件，累計罰鍰達新台幣91萬元，展現政府對食品安全「零容忍」的立場。
衛生局指出，為提升業者守法意識，今年1月18日與19日辦理兩場食品標示與法規說明會，加強宣導合法經營與食安管理的重要性。會後持續推動主動式輔導，自2月起不定期聯合縣府消保官深入各鄉鎮巡查市售食品，截至目前共輔導57家次，業者均已配合下架大陸食品，顯示法規落實漸見成效。
此外，衛生局也將管理觸角延伸至網路平台，針對違法上架販售大陸食品者進行調查，若查證屬實，立即依據食品安全衛生管理法處分，確保消費者權益不受侵害。衛生局表示，裁罰與輔導並行的策略，有助提升業者自主管理能力，防止違規行為再次發生。
近期巡查結果顯示，大部分業者已能配合規定，市面上違規大陸食品幾近絕跡，顯示政策執行已達初步成效。衛生局將持續提高稽查密度，並宣導強化民眾與業者對食安政策的認識，守護金門鄉親的飲食安全。
衛生局強調，食品安全無假期，未來將持續滾動式檢討管理策略，強化跨部門合作與科技查緝工具應用，確保市售食品來源透明、安全無虞，讓鄉親買得安心、吃得放心。
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