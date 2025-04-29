快訊

母女遭詐千萬身亡…警諷「妳還活著喔？」送懲戒 開庭要法官從重處分

獨／陳梅慧國道車禍身亡今獲不起訴 XREX兩創辦人洗錢緩起訴

驚動習近平！大陸遼陽一飯店發生火警「濃煙猛竄」 已釀22死3傷

救援擱淺鯨豚 海保署擬建花蓮收容場域

中央社／ 高雄29日電

海保署今天在科博館舉辦會議，聚焦釐清國家公園等特殊管制區域，保育類野生動物救援案件權責及跨機關橫向聯繫機制，並提出花蓮建置鯨豚收容場域初步構想，補強東部救援能量。

海洋委員會海洋保育署表示，為強化海洋保育類野生動物擱淺事件通報與應變效率，於國立自然科學博物館舉辦「114年度海洋保育類野生動物擱淺救援組織網（Marine Animal Rescue Network，MARN）擴大聯繫會議」，邀集縣市政府、中央機關及執行救援任務專業團隊等單位，就通報流程、現場處置原則及跨區域支援合作等議題，進行交流與研商。

海保署今天發布新聞稿指出，會議盤點既有資源，並聚焦釐清風景特定區及國家公園等特殊管制區域內，相關救援案件權責及強化跨機關橫向聯繫機制，以利第一時間掌握狀況並迅速應對，並在會中首次提出於花蓮建置「東部地區鯨豚緊急救援及暫置收容場域」的初步構想。

海保署表示，東部地區過往活體擱淺案件數量相對較少，自民國108年至113年間，花東2縣市共通報92筆鯨豚擱淺案，其中花蓮有3筆、台東有1筆為活體個體，部分在短時間內死亡或無法救治，占整體約4％。

海保署考量未來可能面臨的活體救援需求，及強化東部海洋野生動物救援量能，將協助相關單位評估擱淺熱區分布、通報與救援作業動線、在地專業能量與人力資源等面向，盼建構符合在地需求，且具可操作性的救援據點及人力支援機制。

花蓮縣政府指出，經初步評估，規劃將結合現有設施或新建專屬空間，選址將考量交通便利性、車輛機具可及性與專業人力支援等條件。

保育類野生動物 花蓮縣政府 鯨豚

延伸閱讀

批民進黨潑糞又弱智 傅崐萁：礦稅有不法歡迎來查

總統賴清德讚論人計酬制 邱泰源：花東區域將擴大辦理

花蓮林田山二期房舍修復 轉型文創新基地

花蓮罷免傅崐萁連署書破2.6萬份 罷團預計5月2日送件

相關新聞

高雄備戰全社會防衛韌性 7/16要辦城鎮防空演習

台灣打造全社會防衛韌性，今年7月16日高雄將實施2025城鎮韌性（防空）演習，全市實施人車管制，並以三民、新興、前金等三...

金門加強查緝大陸違規食品 裁罰28件重罰91萬

金門與廈門僅有一海之隔，不少店家都會販售大陸商品，金門縣衛生局持續加強巡查，自今年以來已針對違規販售大陸食品行為裁罰28...

屏縣第8家公托中心開幕 2028年增至26家收托逾千嬰幼兒

屏東縣第8家公共托育機構－瑞光公設民營托嬰中心今天開幕，屏東縣目前有8家公設民營托嬰中心，已收托172名嬰幼兒。縣府現正...

有望擺脫蚊子館？ 前鎮漁港船員會館旅館標租案1廠商投標

高雄前鎮漁港船員會館耗費近5億元改建，但其中3、4樓的旅館，啟用至今1年多仍未開放，被外界批評「五星級會館淪為蚊子館」。...

高雄中芸漁港3.6億建新泊區 8艘船卻遭颱風掀翻 海洋局說話了

高雄中芸漁港因泊區擁擠，耗費3.6億元興建新漁筏泊區，去年10月山陀兒颱風來襲，造成8艘漁船筏翻覆。民代說，花大錢卻設計...

鄭成功中樞祭典 牽起台南、平戶、金門3地歷史連結

明延平王鄭成功來台364周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，今年由內政部長劉世芳擔任主祭，台南市長黃偉哲、金門副縣長李文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。