高雄安倍紀念公園揭牌 高市早苗：致力台日友好
日本執政黨自民黨眾議員、前經濟安全保障大臣高市早苗今天赴高雄保安堂，參與安倍紀念公園揭牌。她表示，看到安倍晉三銅像相當感動，將和大家持續為日台友好關係而努力。
高市早苗曾與日本首相石破茂角逐自民黨總裁大位，她率團於27至29日訪台，訪團訪台期間晉見總統賴清德、拜會前總統蔡英文、立法院長韓國瑜、跨黨派立法委員、外交部長林佳龍等人。
高市早苗今天下午率團赴高雄紅毛港保安堂，一行人參加安倍紀念公園揭牌儀式，並向安倍晉三銅像獻花致意。高市早苗致詞說，看到安倍晉三的銅像相當感動，也感受到台灣人的熱情，深刻感受日台交流的重要。
「訪問台灣的這3天，深刻體會到前首相安倍晉三留給我們的遺產，讓我們深刻感受到他的恩澤。」高市早苗說，接下來自己會持續與大家一起努力，維護日台友好關係。
高雄市副市長李懷仁、民進黨立委賴瑞隆、許智傑等人也出席活動，賴瑞隆說，今天陪同高市早苗參加安倍紀念公園揭牌儀式，「公園紀念台灣永遠的朋友安倍前首相，也象徵台灣、日本的友誼」，也感謝高市早苗對台日經貿合作的支持。
許智傑表示，藉由今天活動，自己也跟日本議員分享高雄的潛力，日本是台灣亞洲重要的經貿夥伴，台日在高科技產業等領域加強合作，拒絕中國，攜手打造「非紅供應鏈」。
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