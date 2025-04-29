快訊

新冠高峰估最快下月來襲 輕重症、死亡均寫今年新高 

被Makiyo點名「紅了不認人」 楊丞琳不忍反擊：惡意造謠

三星超薄手機Galaxy S25 Edge價格外洩下月開賣！比S25+便宜、擁2億畫素鏡頭

屏縣第8家公托中心開幕 2028年增至26家收托逾千嬰幼兒

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
屏東縣瑞光公設民營托嬰中心今年初啟用，是縣內第8家，8名托育人員照顧28名0至2歲嬰幼兒。記者潘奕言／攝影
屏東縣瑞光公設民營托嬰中心今年初啟用，是縣內第8家，8名托育人員照顧28名0至2歲嬰幼兒。記者潘奕言／攝影

屏東縣第8家公共托育機構－瑞光公設民營托嬰中心今天開幕，屏東縣目前有8家公設民營托嬰中心，已收托172名嬰幼兒。縣府現正加速開設公托中心，預計至2028年可增加至26家，可收托超過1100名嬰幼兒，打造屏東縣友善托育環境。

瑞光公設民營托嬰中心今年初啟用，是縣內第8家，8名托育人員照顧28名0至2歲嬰幼兒。中心鄰近屏東演藝廳及屏東大學，周遭樹林環繞、綠樹如茵，兼具文藝及寧靜氛圍，環境極佳。

縣府社會處表示，縣府近年積極布建公設民營托嬰中心，現有8家公設民營托嬰中心已收托172名幼兒，預計今年6、7月屏東社福館的華山公設民營托嬰中心，及里港鄉塔樓社區活動中心的里港公設民營托嬰中心也將開幕。

縣長周春米表示，現代社會嬰幼兒家庭對托育資源有迫切需求，縣府因此持續籌措經費、盤點現有閒置空間，在人口密集的鄉鎮、偏鄉等地區優先建置托嬰中心，目標至2028年全縣可達26家，可收托1100名以上嬰幼兒，減輕爸媽的經濟及照顧負擔，也讓幼兒健康快樂成長。

目前公共托育機構收費每月1萬2000元，家長可申請每月7000元以上的托育補助，公托中心中心優先收托低收入戶、早療、身心障、雙胞胎的嬰幼兒，有需求的家長可洽縣府府社會處婦幼科公共托育機構承辦洽詢，電話：08-7320415分機5371、5375。

屏東縣瑞光公設民營托嬰中心今年初啟用，是縣內第8家，8名托育人員照顧28名0至2歲嬰幼兒。記者潘奕言／攝影
屏東縣瑞光公設民營托嬰中心今年初啟用，是縣內第8家，8名托育人員照顧28名0至2歲嬰幼兒。記者潘奕言／攝影
屏東縣瑞光公設民營托嬰中心今年初啟用，是縣內第8家，8名托育人員照顧28名0至2歲嬰幼兒。記者潘奕言／攝影
屏東縣瑞光公設民營托嬰中心今年初啟用，是縣內第8家，8名托育人員照顧28名0至2歲嬰幼兒。記者潘奕言／攝影

屏東縣 托嬰 托育

延伸閱讀

屏東第8家公設托嬰中心開幕 3年內預計再增18家

打造友善育兒環境 嘉縣投入6300萬興設布袋公托

防虐兒托嬰中心「借殼上市」 衛福部研議助辨識

高雄托嬰中心「借殼重生」兒虐連環爆 衛福部回應了

相關新聞

屏縣第8家公托中心開幕 2028年增至26家收托逾千嬰幼兒

屏東縣第8家公共托育機構－瑞光公設民營托嬰中心今天開幕，屏東縣目前有8家公設民營托嬰中心，已收托172名嬰幼兒。縣府現正...

有望擺脫蚊子館？ 前鎮漁港船員會館旅館標租案1廠商投標

高雄前鎮漁港船員會館耗費近5億元改建，但其中3、4樓的旅館，啟用至今1年多仍未開放，被外界批評「五星級會館淪為蚊子館」。...

高雄中芸漁港3.6億建新泊區 8艘船卻遭颱風掀翻 海洋局說話了

高雄中芸漁港因泊區擁擠，耗費3.6億元興建新漁筏泊區，去年10月山陀兒颱風來襲，造成8艘漁船筏翻覆。民代說，花大錢卻設計...

鄭成功中樞祭典 牽起台南、平戶、金門3地歷史連結

明延平王鄭成功來台364周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，今年由內政部長劉世芳擔任主祭，台南市長黃偉哲、金門副縣長李文...

民代爆高雄某小學校長行為多奇葩 多名教師想離開 教局：調查輔導

高雄市議員簡煥宗今天在議會指出，鹽埕區某國小校長到任後把學校弄得烏煙瘴氣，不僅會跑去教室臭罵學生、縱容恐龍家長鬧事，連他...

屏東萬丹打造平地森林公園

萬丹鄉人口近5萬人是縣內第三大鄉鎮，縣府在游泳池旁的台糖種苗園區打造6.5公頃萬丹平地森林公園，昨動土，將設紅豆意象廣場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。