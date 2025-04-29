屏縣第8家公托中心開幕 2028年增至26家收托逾千嬰幼兒
屏東縣第8家公共托育機構－瑞光公設民營托嬰中心今天開幕，屏東縣目前有8家公設民營托嬰中心，已收托172名嬰幼兒。縣府現正加速開設公托中心，預計至2028年可增加至26家，可收托超過1100名嬰幼兒，打造屏東縣友善托育環境。
瑞光公設民營托嬰中心今年初啟用，是縣內第8家，8名托育人員照顧28名0至2歲嬰幼兒。中心鄰近屏東演藝廳及屏東大學，周遭樹林環繞、綠樹如茵，兼具文藝及寧靜氛圍，環境極佳。
縣府社會處表示，縣府近年積極布建公設民營托嬰中心，現有8家公設民營托嬰中心已收托172名幼兒，預計今年6、7月屏東社福館的華山公設民營托嬰中心，及里港鄉塔樓社區活動中心的里港公設民營托嬰中心也將開幕。
縣長周春米表示，現代社會嬰幼兒家庭對托育資源有迫切需求，縣府因此持續籌措經費、盤點現有閒置空間，在人口密集的鄉鎮、偏鄉等地區優先建置托嬰中心，目標至2028年全縣可達26家，可收托1100名以上嬰幼兒，減輕爸媽的經濟及照顧負擔，也讓幼兒健康快樂成長。
目前公共托育機構收費每月1萬2000元，家長可申請每月7000元以上的托育補助，公托中心中心優先收托低收入戶、早療、身心障、雙胞胎的嬰幼兒，有需求的家長可洽縣府府社會處婦幼科公共托育機構承辦洽詢，電話：08-7320415分機5371、5375。
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