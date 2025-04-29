快訊

2025報稅系統啟動！快速登入搶先看所得稅 算出你的「省稅大禮包」

川普自誇治理全世界！稱不必向台日韓待遇致歉：他們「犧牲美國變繁榮」

國民法官審剴剴案 台大醫生作證「懷疑遭性虐待」旁聽民眾落淚

鼓勵參與公共事務 屏縣府推補助大專社團最高2萬元

中央社／ 屏東縣29日電

為鼓勵青年參與公共事務、累積職場技能，屏東縣政府補助縣內大專院校具有公共參與及促進多元發展的社團，可申請大專社團補助，最高新台幣2萬元。

「夢想發送 大專社團補助」起飛記者會今天舉行，由屏東縣長周春米及與大專青年一同投擲紙飛機，象徵青年夢想透過培力，開始起飛。

周春米會中指出，青年創意無限，持續建構青年支持系統陪伴勇敢追夢。今年推出3項青年新政，包含日前已經發布的針對創業青年推出「青創屏實利青創貸款利息補貼」計畫，而對就業青年提出「屏青實習超有薪青年實習平台」。

周春米說，屏東有5所公私立大專院校，社團及自治團體活躍度非常高，因此針對大專社團及學生自治團體推出最高2萬元「屏東大專社團補助」，協助大專青年將社團活動及學生自治經驗轉化為職場競爭力，盼透過縣府資源全方位培育青年勇敢追夢。

勞動暨青年發展處說明，想要申請大專社團補助的青年需參與培力課程及大專社團博覽會。將於6至7月辦理2場次培訓工作坊，邀請眾多業師針對職場能力進行培育，協助青年強化跨域溝通、專案管理、創意思考等職場關鍵技能；8月舉辦大專社團博覽會，邀請大專校院優秀社團與青年創業品牌，共同展現屏東青年創意與行動力。

勞青處提及，縣內大專校院核准設立學生社團及學生會等自治組織，辦理公開競技、公共展演、體驗學習、議題倡導等類型活動，皆可自行或透過學校提出補助申請，每案最高可補助2萬元，受理至10月31日止，採先到先審。

職場 青年

延伸閱讀

屏東第8家公設托嬰中心開幕 3年內預計再增18家

屏東縣萬丹平地森林公園打造全齡化 明年春節前完工

留住人才 屏東縣長周春米：青年實習留任最高可領9.4萬獎勵金

屏東老年人口突破21％！周春米推「高齡藥局」友善政策

相關新聞

核三廠2號機將除役 台中市長盧秀燕：能源政策應隨機應變

核三廠2號機將於5月17日除役，經濟部長郭智輝今天表示，國內發電將大部分依靠火力發電，台中市長盧秀燕對此指出，政府的能源...

屏縣第8家公托中心開幕 2028年增至26家收托逾千嬰幼兒

屏東縣第8家公共托育機構－瑞光公設民營托嬰中心今天開幕，屏東縣目前有8家公設民營托嬰中心，已收托172名嬰幼兒。縣府現正...

有望擺脫蚊子館？ 前鎮漁港船員會館旅館標租案1廠商投標

高雄前鎮漁港船員會館耗費近5億元改建，但其中3、4樓的旅館，啟用至今1年多仍未開放，被外界批評「五星級會館淪為蚊子館」。...

高雄中芸漁港3.6億建新泊區 8艘船卻遭颱風掀翻 海洋局說話了

高雄中芸漁港因泊區擁擠，耗費3.6億元興建新漁筏泊區，去年10月山陀兒颱風來襲，造成8艘漁船筏翻覆。民代說，花大錢卻設計...

鄭成功中樞祭典 牽起台南、平戶、金門3地歷史連結

明延平王鄭成功來台364周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，今年由內政部長劉世芳擔任主祭，台南市長黃偉哲、金門副縣長李文...

民代爆高雄某小學校長行為多奇葩 多名教師想離開 教局：調查輔導

高雄市議員簡煥宗今天在議會指出，鹽埕區某國小校長到任後把學校弄得烏煙瘴氣，不僅會跑去教室臭罵學生、縱容恐龍家長鬧事，連他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。