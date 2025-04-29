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有望擺脫蚊子館？ 前鎮漁港船員會館旅館標租案1廠商投標

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄前鎮漁港的船員會館去年5月開幕，3、4樓的旅館部分至今仍無法營運。圖／本報資料照片
高雄前鎮漁港的船員會館去年5月開幕，3、4樓的旅館部分至今仍無法營運。圖／本報資料照片

高雄前鎮漁港船員會館耗費近5億元改建，但其中3、4樓的旅館，啟用至今1年多仍未開放，被外界批評「五星級會館淪為蚊子館」。據了解，漁業署將船員會館的旅館部分公開上網標租，昨天下午5點結標前，已有1家廠商投標，今天下午2點將開標。

前鎮漁港船員會館建設經費4億6085萬9774元，漁業署招商3次乏人問津，委由高雄區漁會接手營運，去年5月開幕後，僅開放1樓的餐飲共食區及2樓的淋浴間、祈禱室、遊戲區、服務中心，原本規劃做為旅館用途的3、4樓，卻因漁會成立公司的問題及本身沒有旅館專業人員，遲遲無法開放，去年10月漁會把旅館部分回歸漁業署處理。

高雄市議員許采蓁曾在今年3月底的下午時段到船員會館現地查看，發現1樓空蕩無人，櫃台也沒人，3、4樓旅館部分滿地灰塵，甚至連沙發防塵套都沒拆下，根本就是「蚊子館」。

許采蓁說，前鎮漁港船員會館3、4樓的旅館部分，過去因旅館登記問題，已荒廢1年。如今重新招標，已有業者投標。由於目前外籍漁工幾乎於原船生活起居，國發會也曾提醒開放營運後之收費標準將影響外籍漁工之住宿率，提醒新進業者在訂定收費標準前，應以船家、漁工先進行使用意願調查，避免經營方針不符合實際需求。

漁業署今年3月25日針對船員會館3、4樓旅館部分公開上網標租，4月28日下午5時結標，預定今天下午2時開標。據了解，若無廠商投標，漁業署將規劃辦理第二次公開招標，並徵詢潛在廠商參與投標，不過在昨天下午結標後，確認有1間廠商投標租案。

漁業署說，船員會館的旅館，目前尚無營業登記，將由未來得標廠商辦理旅館業登記。如果有廠商順利投標，漁業署將儘速與得標廠商簽約，並要求得標廠商辦理啟用營運。

船員會館旅館提供船員平價住宿，兩人房收費不得高於1500元，四人房不得高於2500元，至於不特定對象的收費標準，則由得標廠商自行訂定。

高雄前鎮漁港船員會館做為旅館使用的3、4樓，不只地上全是灰塵，甚至連沙發的防塵套都沒拆下。圖／高雄市議員許采蓁提供
高雄前鎮漁港船員會館做為旅館使用的3、4樓，不只地上全是灰塵，甚至連沙發的防塵套都沒拆下。圖／高雄市議員許采蓁提供

前鎮漁港 漁業署 蚊子館

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