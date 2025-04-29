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高雄中芸漁港3.6億建新泊區 8艘船卻遭颱風掀翻 海洋局說話了

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
去年10月山陀兒颱風來襲，帶來17級強風，中芸漁港新泊區有8艘漁船筏翻覆、碰損，渔民自行僱吊車扶正。圖／市議員王耀裕提供
去年10月山陀兒颱風來襲，帶來17級強風，中芸漁港新泊區有8艘漁船筏翻覆、碰損，渔民自行僱吊車扶正。圖／市議員王耀裕提供

高雄中芸漁港因泊區擁擠，耗費3.6億元興建新漁筏泊區，去年10月山陀兒颱風來襲，造成8艘漁船筏翻覆。民代說，花大錢卻設計出不符合漁民需求的泊區，須盡速改善。海洋局說，為加強漁港泊區的防護力，已向漁業署爭取340萬元經費，核定後會立刻執行。

高雄林園區近海漁業發達，在中芸漁港及汕尾漁港設籍的漁船筏共約338艘，漁業產值達8.2億元，是南台灣漁業重鎮。近年汕尾漁港航道及港口因受高屏溪輸砂影響，港口及航道經常發生淤積，每年疏濬仍難維持航道水深，汕尾漁港大部分漁船筏移泊到中芸漁港，導致中芸漁港的泊區水域及碼頭擁擠。

高市海洋局2021年開始辦理中芸漁港漁筏泊區興建工程，總預算3.6億元，中央補助與地方負擔經費各一半，新建漁筏泊區去年7月12日完工、9月19日上午啟用，新增90個漁筏泊位。

中芸漁港新泊區啟用後，當地漁民認為堤防的高度、長度都不足，颱風天或西南風強勁時，不僅風浪會打進來，港內也會出現強勁又混亂的海流，導致漁船難以固定在岸邊，互相碰撞受損。

市議員王耀裕說，去年10月山陀兒颱風導致中芸漁港的新泊區有多艘漁船翻覆、碰損，「會翻船就是因為停在新泊區，風浪打進來才翻過去」，海洋局應改善中芸漁港新泊區的碼頭設施，以免停泊在此的漁船，又因風浪大造成翻船。

市議員邱于軒表示，中芸漁港現有泊區本來就有空間不夠跟擁擠的問題，「所以泊區擴建是必要的」，但在建設時，有漁民提出泊區開口的大小和方向似乎有調整的空間，未來希望海洋局盡快請專家學者來討論，才不會花了大錢卻設計出不符合漁民需求的泊區。

海洋局說，去年山陀兒17級颱風，風力已超過中芸漁港新泊區13級設計標準，當時有8艘漁船筏翻覆、碰損，幸未沉沒，漁民自行僱吊車扶正，林園區公所和海洋局已輔導漁民申請救助。

海洋局表示，經與地方溝通後研議後，將加高中芸漁港的西防波堤胸牆，防止越浪影響漁船筏停泊安全，縮小漁筏泊區港嘴航道寬度，規劃由目前港嘴開口75公尺縮小至50公尺，海洋局已在去年12月4日向漁業署提報需求計畫書，爭取評估經費340萬元，核定經費補助後會立即執行。

高雄林園區中芸漁港新泊區有8艘漁船筏在去年山陀兒颱風期間翻覆、碰損，渔民自行僱吊車扶正，市議員王耀裕到場勘查。圖／市議員王耀裕提供
高雄林園區中芸漁港新泊區有8艘漁船筏在去年山陀兒颱風期間翻覆、碰損，渔民自行僱吊車扶正，市議員王耀裕到場勘查。圖／市議員王耀裕提供
高雄林園區中芸漁港新泊區有8艘漁船筏在去年山陀兒颱風期間翻覆、碰損。圖／市議員王耀裕提供
高雄林園區中芸漁港新泊區有8艘漁船筏在去年山陀兒颱風期間翻覆、碰損。圖／市議員王耀裕提供
高雄林園區中芸漁港新泊區有8艘漁船筏在去年山陀兒颱風期間翻覆、碰損，渔民自行僱吊車扶正。圖／市議員王耀裕提供
高雄林園區中芸漁港新泊區有8艘漁船筏在去年山陀兒颱風期間翻覆、碰損，渔民自行僱吊車扶正。圖／市議員王耀裕提供
高市海洋局為加強中芸漁港新泊區安全，將加高西防波堤胸牆，並縮小漁筏泊區港嘴航道寬度。圖／海洋局提供
高市海洋局為加強中芸漁港新泊區安全，將加高西防波堤胸牆，並縮小漁筏泊區港嘴航道寬度。圖／海洋局提供

山陀兒颱風 漁民

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