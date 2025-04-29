鄭成功中樞祭典 牽起台南、平戶、金門3地歷史連結
明延平王鄭成功來台364周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，今年由內政部長劉世芳擔任主祭，台南市長黃偉哲、金門副縣長李文良等陪祭，鄭成功故鄉日本平戶市市長黑田成彥、平戶市議會議長松本正治及鄭成功後裔等齊聚緬懷，加深化台南與平戶、金門等地的城市交流。
黃偉哲表示，鄭成功來台開啟台灣多元文化與跨國交流的序幕，中樞祭典不僅是紀念先賢、傳承精神的重要時刻，更彰顯台南作為台灣文化首都，致力於讓歷史融入生活、從生活中延伸文化傳承的責任與努力，今天也歡迎各界齊聚台南，見證這場歷史與情感交織的盛會。
文化局說明，鄭成功在17世紀率軍登陸台南，開啟台灣歷史嶄新篇章，不僅奠定台南在台灣歷史中的重要地位，更讓台灣在當時重返國際貿易與文化交流體系；台南至今仍保留大量與鄭成功相關的歷史地景，包括地名、廟宇、建築與民間信仰，成為世代傳承的重要文化資產。
文化局也提到，延平郡王祠因部分建築屋頂及外牆較為老舊，去年完成調查研究後，今年正式展開修復計畫，內容包含建築本體補強、內部展覽燈光調整、增設無障礙設施及園區環境美化等，目前正進行修復設計中，最快今年底可望完成修復設計。
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