鄭成功中樞祭典 牽起台南、平戶、金門3地歷史連結

明延平王鄭成功來台364周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，今年由內政部長劉世芳擔任主祭，台南市長黃偉哲、金門副縣長李文良等陪祭，鄭成功故鄉日本平戶市市長黑田成彥、平戶市議會議長松本正治及鄭成功後裔等齊聚緬懷，加深化台南與平戶、金門等地的城市交流。

黃偉哲表示，鄭成功來台開啟台灣多元文化與跨國交流的序幕，中樞祭典不僅是紀念先賢、傳承精神的重要時刻，更彰顯台南作為台灣文化首都，致力於讓歷史融入生活、從生活中延伸文化傳承的責任與努力，今天也歡迎各界齊聚台南，見證這場歷史與情感交織的盛會。

文化局說明，鄭成功在17世紀率軍登陸台南，開啟台灣歷史嶄新篇章，不僅奠定台南在台灣歷史中的重要地位，更讓台灣在當時重返國際貿易與文化交流體系；台南至今仍保留大量與鄭成功相關的歷史地景，包括地名、廟宇、建築與民間信仰，成為世代傳承的重要文化資產。