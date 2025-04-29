快訊

NBA／勇士火箭季後賽G4衝突不斷！格林踢頭、扯衣沒被驅逐

「零負評YTR」孫女遭質疑白吃白喝？罕動怒回擊：這樣列夠詳細了嗎

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

聽新聞
0:00 / 0:00

民代爆高雄某小學校長行為多奇葩 多名教師想離開 教局：調查輔導

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高市議員簡煥宗今天揭露某校長諸多爭議行徑，希望教育局關心不適任校長問題。記者徐白櫻／翻攝
高市議員簡煥宗今天揭露某校長諸多爭議行徑，希望教育局關心不適任校長問題。記者徐白櫻／翻攝

高雄市議員簡煥宗今天在議會指出，鹽埕區某國小校長到任後把學校弄得烏煙瘴氣，不僅會跑去教室臭罵學生、縱容恐龍家長鬧事，連他去學校都被當成「社會事」處理，老派作風搞得天怒人怨，已知校內1主任、7老師想轉校，不適任校長應有處理機制。教育局回應，已有督學入校調查。

教育局長吳立森表示，有關學校內部管教學生標籤化、人事處理及家長應對等問題，4月已有兩次督學進入校園了解情況；校長經營校務若有所疑慮，可依據教育部新法，依程序進入校長事件審議會，針對治校是否有不當公開調查，教育局會持續關注此事。

遭指控的陳姓校長說，針對外界批評很詫異，教育局已經介入協助。

高市議會今天進行教育部門質詢，議員簡煥宗指出，鹽埕區一所小校在上任校長治理下成maker特色小校，新校長上任3年，面對恐龍家長鬧事無能為力，讓第一線老師獨自面臨壓力，自己卻只會關在校長室作文比賽，一封封回應外界投訴，甚至約談行政主管，懷疑有人想篡位、爭奪校長職位，諸多行徑荒謬離奇。

簡煥宗進一步說明，這位校長到任後爭議多，他頻接獲家長、老師陳情，所以透過助理提早1周預約時間拜會，豈料校長先私下四處打探消息，沒有打電話互動，拜會當天他單獨前往學校，連一個助理也沒帶，校長竟安排兩位學校顧問在辦公室「等」他，這些舉動感覺像是處理社會事、喬事情，無法讓人平心靜氣討論校務。

簡煥宗說，這所小校老師約40人，過去打下的基礎不容易，因校長治校問題多，高達8人想調離，對一所小校影響很大，教育局應有機制處理不適任校長。

恐龍家長 教育局 議員

延伸閱讀

高雄鼓山區早上傳巨響 1男子墜樓喪命

某國小代課師不明原因墜樓…送醫不治 教育局曝日常表現

高雄建案施工損鄰疑未履行和解 市府將督促履約

慶祝母親節 高雄業者推出1元高麗菜吸引搶購

相關新聞

民代爆高雄某小學校長行為多奇葩 多名教師想離開 教局：調查輔導

高雄市議員簡煥宗今天在議會指出，鹽埕區某國小校長到任後把學校弄得烏煙瘴氣，不僅會跑去教室臭罵學生、縱容恐龍家長鬧事，連他...

高雄中芸漁港3.6億建新泊區 8艘船卻遭颱風掀翻 海洋局說話了

高雄中芸漁港因泊區擁擠，耗費3.6億元興建新漁筏泊區，去年10月山陀兒颱風來襲，造成8艘漁船筏翻覆。民代說，花大錢卻設計...

鄭成功中樞祭典 牽起台南、平戶、金門3地歷史連結

明延平王鄭成功來台364周年中樞祭典今在台南延平郡王祠舉行，今年由內政部長劉世芳擔任主祭，台南市長黃偉哲、金門副縣長李文...

屏東萬丹打造平地森林公園

萬丹鄉人口近5萬人是縣內第三大鄉鎮，縣府在游泳池旁的台糖種苗園區打造6.5公頃萬丹平地森林公園，昨動土，將設紅豆意象廣場...

台積楠梓廠旁 高捷世運站A5都更招商

台積電於高雄楠梓產業園區P1廠下半年量產，高市捷運局啟動高捷紅線世運站東側A5街廓公辦都市更新招商，未來提供商辦及企業安...

崗山之眼 民代促打造高雄版貓空

高雄崗山之眼天空廊道7年前開放，曾創下1年73萬人次到訪，受新冠疫情人潮腰斬，今年農曆年後閉園整修中，有市議員認為，人氣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。