民代爆高雄某小學校長行為多奇葩 多名教師想離開 教局：調查輔導

高雄市議員簡煥宗今天在議會指出，鹽埕區某國小校長到任後把學校弄得烏煙瘴氣，不僅會跑去教室臭罵學生、縱容恐龍家長鬧事，連他去學校都被當成「社會事」處理，老派作風搞得天怒人怨，已知校內1主任、7老師想轉校，不適任校長應有處理機制。教育局回應，已有督學入校調查。

教育局長吳立森表示，有關學校內部管教學生標籤化、人事處理及家長應對等問題，4月已有兩次督學進入校園了解情況；校長經營校務若有所疑慮，可依據教育部新法，依程序進入校長事件審議會，針對治校是否有不當公開調查，教育局會持續關注此事。

遭指控的陳姓校長說，針對外界批評很詫異，教育局已經介入協助。

高市議會今天進行教育部門質詢，議員簡煥宗指出，鹽埕區一所小校在上任校長治理下成maker特色小校，新校長上任3年，面對恐龍家長鬧事無能為力，讓第一線老師獨自面臨壓力，自己卻只會關在校長室作文比賽，一封封回應外界投訴，甚至約談行政主管，懷疑有人想篡位、爭奪校長職位，諸多行徑荒謬離奇。

簡煥宗進一步說明，這位校長到任後爭議多，他頻接獲家長、老師陳情，所以透過助理提早1周預約時間拜會，豈料校長先私下四處打探消息，沒有打電話互動，拜會當天他單獨前往學校，連一個助理也沒帶，校長竟安排兩位學校顧問在辦公室「等」他，這些舉動感覺像是處理社會事、喬事情，無法讓人平心靜氣討論校務。

簡煥宗說，這所小校老師約40人，過去打下的基礎不容易，因校長治校問題多，高達8人想調離，對一所小校影響很大，教育局應有機制處理不適任校長。