屏東萬丹打造平地森林公園

萬丹鄉人口近5萬人是縣內第三大鄉鎮，縣府在游泳池旁的台糖種苗園區打造6.5公頃萬丹平地森林公園，昨動土，將設紅豆意象廣場、步道等，第1期工程預計明年春節前完工。

縣長周春米說，萬丹森林公園是全齡化公園，鄉親不用到山林就能享受自然芬多精。縣府積極盤整各鄉鎮資源，是繼新埤休閒公園、九如巴轆公園升級後，又一全新公園讓生活機能提升。

台糖副總經理蔡東霖、立委徐富癸、萬丹鄉長李建霖及議員許展維、洪宗麒、鄭張常敏等人出席動土儀式，現場還有阿公阿嬤帶著孫子一起見證。鄉親開心說「以後這裡變更漂亮，走路、運動、游泳、遛小孩，全部一次滿足！」

工務處表示，台糖種苗園區面積20公頃，育有喬木，搭配周遭廣闊的農田景觀，心曠神怡，每到清晨、傍晚時刻，散步運動者眾多；縣府與台糖合作，在種苗區內打造森林公園，讓縣民感受都市內的森林芬多精。

工務處指出，公園分3期施工，1、2期各規畫6.5公頃，第1期經費約4600多萬，縣款支出。周遭苗圃保留，中央區域設紅豆意象廣場，核心空間提供鄉民活動使用，可舉辦市集、展演等，也設置5公尺寬步道，透過生態工法，以碎石方式設置林下散步空間。