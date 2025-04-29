聽新聞
0:00 / 0:00

崗山之眼 民代促打造高雄版貓空

聯合報／ 記者王勇超／高雄報導
高雄崗山之眼2月農曆年後閉園進行整修，工期約1年，預計明年2月完工。記者王勇超／攝影
高雄崗山之眼2月農曆年後閉園進行整修，工期約1年，預計明年2月完工。記者王勇超／攝影

高雄崗山之眼天空廊道7年前開放，曾創下1年73萬人次到訪，受新冠疫情人潮腰斬，今年農曆年後閉園整修中，有市議員認為，人氣下滑與崗山之眼底下的好漢坡邊坡遭沖毀沒修復有關，盼一併整修、串聯景點。市府回應，會活絡園區。

高市觀光局表示，崗山之眼維護工程將重新打造園區第一平台入口區、改建售票亭、新建公廁、更新指標，未來預計朝品牌化模式營運，引進民間資源，另將設計相關的議題宣傳、透過高雄旅遊網行銷及串聯周邊特色景點。

2018年開始營運的崗山之眼總造價約1億2800萬元，其中高度40公尺的天空迴廊以鋼結構步調懸吊，橋面全長88公尺，其中一段橋面是玻璃鋪面，吸引觀光客來此遠眺美景，不過停車位有限，周圍又缺乏其他景點，觀光人數持續下降，整修工程預計明年2月完工。

市議員黃秋媖說，崗山之眼底下的小崗山「好漢坡」以其陡峭的坡度而聞名，當地居民、登山愛好者視為挑戰體能的熱門路段，近幾年道路邊坡多次被豪雨沖毀，已被封閉多年未修復，也導致崗山之眼這幾年的營運一直沒有非常好。

「沒有人願意大老遠來只看一樣東西（指崗山之眼）！」黃秋媖認為，崗山之眼跟好漢坡是共同景點，可再串聯周邊阿公店水庫的景點及茶藝館、土雞城，活化成高雄版「貓空」。

歐姓市民說，許多民眾會到好漢坡爬山、運動，順便前往崗山之眼遊覽風光，希望相關改善工程能盡速完成，重新帶動當地的觀光。

高市水利局針對好漢坡步道整修投入1千萬元經費，將修復破損木棧道、新建排水設施排洩坡地逕流，目前辦理預算書圖修正，預計本月底上網發包、年底完工。

崗山之眼 景點 議員

延伸閱讀

高雄鼓山區早上傳巨響 1男子墜樓喪命

說好的房子呢？高雄建案倒塌害7屋被強拆 建商擺爛住戶求助市府無門

高雄建案施工損鄰疑未履行和解 市府將督促履約

慶祝母親節 高雄業者推出1元高麗菜吸引搶購

相關新聞

台積楠梓廠旁 高捷世運站A5都更招商

台積電於高雄楠梓產業園區P1廠下半年量產，高市捷運局啟動高捷紅線世運站東側A5街廓公辦都市更新招商，未來提供商辦及企業安...

屏東萬丹打造平地森林公園

萬丹鄉人口近5萬人是縣內第三大鄉鎮，縣府在游泳池旁的台糖種苗園區打造6.5公頃萬丹平地森林公園，昨動土，將設紅豆意象廣場...

崗山之眼 民代促打造高雄版貓空

高雄崗山之眼天空廊道7年前開放，曾創下1年73萬人次到訪，受新冠疫情人潮腰斬，今年農曆年後閉園整修中，有市議員認為，人氣...

高市議員踢爆 曾涉性騷教練認養曲棍球球場招生授課

高雄議會今天下午進行教育部門業務報告及質詢，議員鄭孟洳指出，一名曾涉入性騷案的L姓教練疑似借牌，違規介入世運選拔，且在大...

天氣忽冷忽熱溫差大 屏東九如鄉農會總幹事：檸檬恐減產5成

今年冬天長加上忽冷忽熱天氣，影響農作物生長，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文近日接到農民反映，檸檬受連續低溫加上巨大溫差，本...

屏東縣萬丹平地森林公園打造全齡化 明年春節前完工

屏東縣萬丹鄉人口數近5萬人，屏東縣政府在萬丹游泳池旁的台糖種苗園區，打造6.5公頃的萬丹平地森林公園，未來將分三期規畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。