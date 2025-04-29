台積楠梓廠旁 高捷世運站A5都更招商

台積電於高雄楠梓產業園區P1廠下半年量產，高市捷運局啟動高捷紅線世運站東側A5街廓公辦都市更新招商，未來提供商辦及企業安家宅，8月8日截止投標。另台積電設P6廠機率高，經發局昨證實，以台積電楠梓廠區周邊土地為規畫方向。

捷運局昨招商說明會，吸引20家建設公司、資產管理機構及投資公會參與。副市長林欽榮說，台積電2奈米P1擴產典禮3月31日舉辦，P2廠完成上梁，P3廠開始結構工程；5廠區完成後將是全球最大先進晶圓製程服務聚落，逾7千個工作。

捷運局說明，本案基地距離台積電楠梓廠1.5公里，離世運站150公尺，實施者至少設置室內面積6150坪A級商辦，產業作業面積室內600坪供半導體及科技產業進駐，市府分回室內面積至少5491坪的出租型企業安家宅，供半導體、AI產業員工租用，開發量體3.8萬坪，投資金額93億元，申報開工日起3.5年完工。

此外，本案低樓層可引入相關零售商業、支援型生活服務設施，透過天橋直接連通R17世運站，帶動楠梓產業園區周邊生活機能發展。

議員何權峰昨在議會追問P6廠地點，楠梓區金屬工業研究發展中心腹地是否列考量？經發局長廖泰翔說，建廠要跟土地提供期程搭配，金屬中心若遷移，還需中長期規畫，目前以廠區周邊不需要中長期規畫土地為準。據了解，原中油高煉廠區域、半屏山下仍有空間可運用。