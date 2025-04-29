聽新聞
0:00 / 0:00

台積楠梓廠旁 高捷世運站A5都更招商

聯合報／ 記者王勇超徐白櫻／高雄報導
高雄市副市長林欽榮（左二）昨主持「捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新」招商會，說明相關優勢。圖／高市捷運局提供
高雄市副市長林欽榮（左二）昨主持「捷運R17世運站東側A5街廓公辦都市更新」招商會，說明相關優勢。圖／高市捷運局提供

台積電於高雄楠梓產業園區P1廠下半年量產，高市捷運局啟動高捷紅線世運站東側A5街廓公辦都市更新招商，未來提供商辦及企業安家宅，8月8日截止投標。另台積電設P6廠機率高，經發局昨證實，以台積電楠梓廠區周邊土地為規畫方向。

捷運局昨招商說明會，吸引20家建設公司、資產管理機構及投資公會參與。副市長林欽榮說，台積電2奈米P1擴產典禮3月31日舉辦，P2廠完成上梁，P3廠開始結構工程；5廠區完成後將是全球最大先進晶圓製程服務聚落，逾7千個工作。

捷運局說明，本案基地距離台積電楠梓廠1.5公里，離世運站150公尺，實施者至少設置室內面積6150坪A級商辦，產業作業面積室內600坪供半導體及科技產業進駐，市府分回室內面積至少5491坪的出租型企業安家宅，供半導體、AI產業員工租用，開發量體3.8萬坪，投資金額93億元，申報開工日起3.5年完工。

此外，本案低樓層可引入相關零售商業、支援型生活服務設施，透過天橋直接連通R17世運站，帶動楠梓產業園區周邊生活機能發展。

議員何權峰昨在議會追問P6廠地點，楠梓區金屬工業研究發展中心腹地是否列考量？經發局長廖泰翔說，建廠要跟土地提供期程搭配，金屬中心若遷移，還需中長期規畫，目前以廠區周邊不需要中長期規畫土地為準。據了解，原中油高煉廠區域、半屏山下仍有空間可運用。

半導體 台積電 捷運

延伸閱讀

外資買超58億元 回補台積電、廣達等AI股

打造台積電半導體A級商辦園區 高捷世運站公辦都更啟動招商

高捷世運站東側A5公辦都更 打造半導體A辦園區

法人：台積下半年增速放緩 凸顯關稅戰干擾

相關新聞

台積楠梓廠旁 高捷世運站A5都更招商

台積電於高雄楠梓產業園區P1廠下半年量產，高市捷運局啟動高捷紅線世運站東側A5街廓公辦都市更新招商，未來提供商辦及企業安...

屏東萬丹打造平地森林公園

萬丹鄉人口近5萬人是縣內第三大鄉鎮，縣府在游泳池旁的台糖種苗園區打造6.5公頃萬丹平地森林公園，昨動土，將設紅豆意象廣場...

崗山之眼 民代促打造高雄版貓空

高雄崗山之眼天空廊道7年前開放，曾創下1年73萬人次到訪，受新冠疫情人潮腰斬，今年農曆年後閉園整修中，有市議員認為，人氣...

高市議員踢爆 曾涉性騷教練認養曲棍球球場招生授課

高雄議會今天下午進行教育部門業務報告及質詢，議員鄭孟洳指出，一名曾涉入性騷案的L姓教練疑似借牌，違規介入世運選拔，且在大...

天氣忽冷忽熱溫差大 屏東九如鄉農會總幹事：檸檬恐減產5成

今年冬天長加上忽冷忽熱天氣，影響農作物生長，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文近日接到農民反映，檸檬受連續低溫加上巨大溫差，本...

屏東縣萬丹平地森林公園打造全齡化 明年春節前完工

屏東縣萬丹鄉人口數近5萬人，屏東縣政府在萬丹游泳池旁的台糖種苗園區，打造6.5公頃的萬丹平地森林公園，未來將分三期規畫，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。