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離島公務人員比照教師 金馬澎3縣爭取發久任獎金

中央社／ 澎湖縣28日電

金馬澎3離島縣人事主管，今天在人事聯繫會報中，提議服務在離島公務人員，能比照教師發給久任獎金可行性，行政院人事行政總處將攜回研究。

「114年度離島三縣人事主管聯繫會報」今天移師澎湖舉行，三離島縣的人事主管都與會，行政院人事行政總處人事長蘇俊榮率綜合規劃處長陳月春等人與會，透過澎湖、金門、連江3縣間橫向聯繫與經驗交流，提升人事業務效率與一致性。

澎湖縣長陳光復表示，離島地區行政資源有限，人事作業具有特殊性與挑戰性，與台灣本島有所不同，感謝中央對離島人事業務支持與重視，期盼未來人事政策能納入離島特殊需求，打造更符合地方特性的制度。

金馬澎三離島縣人事會報，與會人事主管激盪出最適合離島地區創新方案，包括研議離島公務人員比照教師發給久任獎金的可行性等，期盼人事行政總處能認同離島人事業務現況，規劃更具地方性及彈性的政策措施。

主管 澎湖縣

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