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小琉球電纜地下化供電量增1倍 改壓工程5月底完成

中央社／ 屏東縣28日電

屏東小琉球去年6月全島停電，民進黨立委徐富癸協助爭取經費進行2項電網升級工程，其中全島電纜地下化預計4月底完成、電力改壓作業將在5月底完工，提升供電穩定性。

去年6月15日晚間7時許，屏東小琉球因天氣炎熱及遊客多，瞬間負載破歷年新高，導致全島停電1小時。

徐富癸辦公室今天發布新聞稿指出，除要求台電通盤檢討停電原因，為確保全島供電使用無虞，協助爭取經費進行電網升級工程，包含全島電纜地下化工程，經費約新台幣3億5400萬元、電力改壓工程新設2回22.8kV電纜，約7000萬元；小琉球全島電纜地下化工程預計於4月底前完成，電力改壓作業也將於5月底前完成。

台電說明，此次小琉球電力升級，完工後，可使小琉球供電量增加1倍，大幅提高供電穩定性。

徐富癸表示，電網升級對於居民生活及龐大觀光人潮用電需求，都是一大保障；不僅強化供電系統，減少停電風險，更保護了島上自然景觀，讓地方建設與環境保護可以雙贏。

停電 小琉球 徐富癸

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