高市議員踢爆 曾涉性騷教練認養曲棍球球場招生授課

高雄議會今天下午進行教育部門業務報告及質詢，議員鄭孟洳指出，一名曾涉入性騷案的L姓教練疑似借牌，違規介入世運選拔，且在大坪頂認養曲棍球場招生，要求全面盤點認養情況，並查清有無教練違規借牌情事。

運發局表示，相關選訓由體育署負責，將反映此事。教育局回應，此名教練議處進入相關程序，會積極了解球場認養情況。

市議員鄭孟洳指出，L姓教練去年因涉嫌性騷案遭滑輪溜冰協會與冰球協會停權，卻竟疑似透過「掛名借牌」方式，暗中介入2025年世界運動會滑輪溜冰曲棍球國家隊選拔作業，內定出賽名單。

鄭孟洳更接獲爆料，L教練還疑似使用協會名義認養高雄大坪頂曲棍球場，繼續免費使用場地招收學生且授課。

鄭孟洳要求，運發局與教育局全面盤點高雄市轄內體育場館認養情況，清查是否有遭停權教練假借名義持續從事活動。此外，運發局應主動向體育署提案，針對本次世運國家隊選拔黑箱情形，要求重啟公開、公正的選拔程序，還給選手一個乾淨透明的運動環境。