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高市議員踢爆 曾涉性騷教練認養曲棍球球場招生授課

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
議員鄭孟洳要求運發局與教育局全面盤點高雄市轄內體育場館認養情況，並清查是否有遭停權教練假借名義持續從事活動。記者徐白櫻／翻攝
議員鄭孟洳要求運發局與教育局全面盤點高雄市轄內體育場館認養情況，並清查是否有遭停權教練假借名義持續從事活動。記者徐白櫻／翻攝

高雄議會今天下午進行教育部門業務報告及質詢，議員鄭孟洳指出，一名曾涉入性騷案的L姓教練疑似借牌，違規介入世運選拔，且在大坪頂認養曲棍球場招生，要求全面盤點認養情況，並查清有無教練違規借牌情事。

運發局表示，相關選訓由體育署負責，將反映此事。教育局回應，此名教練議處進入相關程序，會積極了解球場認養情況。

市議員鄭孟洳指出，L姓教練去年因涉嫌性騷案遭滑輪溜冰協會與冰球協會停權，卻竟疑似透過「掛名借牌」方式，暗中介入2025年世界運動會滑輪溜冰曲棍球國家隊選拔作業，內定出賽名單。

鄭孟洳更接獲爆料，L教練還疑似使用協會名義認養高雄大坪頂曲棍球場，繼續免費使用場地招收學生且授課。

鄭孟洳要求，運發局與教育局全面盤點高雄市轄內體育場館認養情況，清查是否有遭停權教練假借名義持續從事活動。此外，運發局應主動向體育署提案，針對本次世運國家隊選拔黑箱情形，要求重啟公開、公正的選拔程序，還給選手一個乾淨透明的運動環境。

據了解，該名L姓教練多年來以教學名義，涉嫌對女性球員進行性騷擾，行為包括撫摸腰側、側胸，甚至揉捏胸部，並以退隊威脅受害者噤聲；事件曝光之後L姓教練被滑輪溜冰協會與冰球協會停權。

議員鄭孟洳要求運發局與教育局全面盤點高雄市轄內體育場館認養情況，並清查是否有遭停權教練假借名義持續從事教學。記者徐白櫻／翻攝
議員鄭孟洳要求運發局與教育局全面盤點高雄市轄內體育場館認養情況，並清查是否有遭停權教練假借名義持續從事教學。記者徐白櫻／翻攝

教練 認養 體育

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