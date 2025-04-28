天氣忽冷忽熱溫差大 屏東九如鄉農會總幹事：檸檬恐減產5成

今年冬天長加上忽冷忽熱天氣，影響農作物生長，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文近日接到農民反映，檸檬受連續低溫加上巨大溫差，本該是結實纍纍時期，卻變成落果多，引發遲發性災損，他也向立委鍾佳濱反映，龔泰文說，今年檸檬產量恐銳減五成。

屏東縣是檸檬重鎮，以屏北地區種植面積最多，九如鄉、鹽埔鄉與高樹鄉，種植面積是全縣前3名。

「以往前三年此時都是處理檸檬盛產，現在卻面臨產量沒有出來！」龔泰文說，現在進入夏天，檸檬應該要結滿滿果實，但檸檬樹上卻沒有結果，落果多，或是大小顆差異很大，春花是檸檬生產最多時候，春花從冬天到立春，夏天採收，但現在果實卻沒幾顆。

龔泰文憂心說，今年檸檬恐減產約五成，去年是減產約三成。照理說，春天之後應該會越來越熱，但今年春天過後，氣溫有時還降到僅10度，晚間溫度會降到約14、15度或12度，很容易落果，檸檬適合溫度約20度，才可以一直長起來。

走進檸檬園，地上都是小顆檸檬落果，龔泰文說，受到天氣影響，檸檬還沒來得及長大就落果，有的雖然長得很大顆，但是出現泛黃，「這就是燒焦」，最近這幾天太陽出來了，燒焦也不能採收了。

龔泰文說，早晚日夜差，超過10度，很不利檸檬生長，希望政府能比照其他果樹情況做現金救助。檸檬產地價目前維持1台斤30元。

立委鍾佳濱接獲反映，昨天也到檸檬園了解相關情況，鍾佳濱說，農民向他反映，去年檸檬受前年小犬颱風影響，引發「遲發性災損」，至今仍使讓他們餘悸猶存，現今又遇氣候劇烈變化，致使今年度檸檬恐將面臨相同窘境，期盼農業部得以給予救助，讓他們的生計有所依歸，他也會協助向中央了解災損。