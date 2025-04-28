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屏東縣萬丹平地森林公園打造全齡化 明年春節前完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬丹森林平地公園今舉行動土典禮，圖為完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬丹森林平地公園今舉行動土典禮，圖為完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

屏東縣萬丹鄉人口數近5萬人，屏東縣政府在萬丹游泳池旁的台糖種苗園區，打造6.5公頃的萬丹平地森林公園，未來將分三期規畫，今舉行第一期動土典禮，經費約4600多萬元，縣長周春米說，希望能在明年春節前完工。

縣長周春米說，萬丹平地森林公園正式動工，打造6.5公頃全齡化公園，讓鄉親不用到山林就能享受最自然的芬多精。縣府積極盤整各鄉鎮資源，萬丹森林平地公園，是繼新埤休閒公園、九如巴轆公園升級後，讓生活機能全面提升。

今天動土典禮，台糖副總經理蔡東霖、立委徐富癸、萬丹鄉長李建霖、議員許展維、洪宗麒、鄭張常敏都出席，大家相當期待萬丹森林平地公園完工。現場還有阿公阿嬤帶著孫子一起見證，鄉親們開心說「以後這裡變更漂亮，走路、運動、游泳、溜小孩，通通一次滿足！」

屏縣府工務處表示，萬丹游泳池旁的台糖種苗園區面積達20公頃，育有喬木，搭配周遭廣闊的農田景觀，心曠神怡，每到清晨、傍晚時刻，園區內散步運動者眾多，該苗圃區為台糖所有，縣府與台糖合作，在種苗區內打造6.5公頃森林公園，讓縣民感受都市內的森林芬多精。

工務處指出，萬丹森林平地公園規畫3期，第一期、第二期各規畫6.5公頃，第一期今天動工，經費約4600多萬，縣款支出，整體空間保有周遭苗圃，中央區域設紅豆意象廣場，核心空間提供鄉民活動使用，可舉辦市集、展演等，也設置五公尺寬步道，透過生態工法以碎石的方式設置林下散步空間，期許創造萬丹最大休憩園區，希望能在明年春節前完工。

屏東縣萬丹森林平地公園今舉行動土典禮，縣府與台糖合作，台糖種苗園區打造6.5公頃的森林園區。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹森林平地公園今舉行動土典禮，縣府與台糖合作，台糖種苗園區打造6.5公頃的森林園區。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹森林平地公園今舉行動土典禮，縣長周春米（後排左二），出席動土儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹森林平地公園今舉行動土典禮，縣長周春米（後排左二），出席動土儀式。記者劉星君／攝影
屏東縣萬丹森林平地公園今舉行動土典禮，圖為完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬丹森林平地公園今舉行動土典禮，圖為完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬丹森林平地公園今舉行動土典禮，圖為完工示意圖。圖／屏東縣政府提供
屏東縣萬丹森林平地公園今舉行動土典禮，圖為完工示意圖。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 森林公園 萬丹

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