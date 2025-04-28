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海巡署南部分署攜手海生館 盼打造海洋守護聯盟

中央社／ 高雄28日電

海巡署南部分署與海生館今天簽署合作備忘錄，雙方將針對海洋保育與救援、教育推廣、展品資源共享及人才培育等面向展開長期合作，強化跨機關合作效能，盼打造海洋守護聯盟。

海巡署南部分署指出，此次由分署長鳳運昇及國立海洋生物博物館長溫志宏共同簽署合作備忘錄，雙方多年來在海洋保育領域保持良好互動，針對鯨豚及海龜擱淺等案件建立通報與協處機制，能即時派員處理、妥善應對，展現協作默契。

南部分署今天發布新聞稿表示，這次合作備忘錄是在既有合作基礎上，進一步擴大合作內容，以利未來資源共享與整合推動。合作項目涵蓋多項具體作法，包括海洋生物救援支援、教育活動辦理、展示與教具支援、志工訓練協助及導覽資源互惠等。

南部分署指出，海生館將提供海洋展示品與教學教具，充實南部分署所屬的4處海洋驛站展示與教育功能，讓驛站成為具互動性與科普意涵的海洋教育據點。

南部分署表示，希望透過與海生館合作，提升第一線應變能量，並強化對外溝通與全民參與推動力，雙方未來將持續擴展合作內容，打造具行動力與教育力的海洋守護聯盟，提升海洋永續治理能量。

海巡署 溝通 能量

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