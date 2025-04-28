說好的房子呢？高雄建案倒塌害7屋被強拆 建商擺爛住戶求助市府無門

高雄前金區自強一路83巷一處大樓工地2022年8月坍塌，周邊7住戶被市府列危樓拆除，其中6戶與建商和解，原本期待建商育瑪建設依和解內容幫他們蓋回房子，結果2年多過去，卻仍在外租屋，住戶不滿「當時市府追著我們簽和解書，到底保障了我們什麼？」

自強一路坍塌的工地預計興建15樓高住宅，2022年3月22日工地曾發生塌陷意外，經建商緊急搶救後復工，同年8月14日同一地點出現滲水滲砂，造成路面塌陷，自強一路、自強一路83巷共有7戶受災，建物傾斜結構受損，被判定為危樓拆除。

當時市府參與協調，要求建案工地停工，已被拆除的7戶，其中6戶與建商達成和解，僅1戶未和解，決定自地自建，和解戶則由出事的業主育瑪建設原址重建，雖然重建案已拿到建照，但工地仍是一片空蕩蕩，重建進度為0。

出事工地為育瑪建設首件大樓建案，事後因財務出現問題，便將建案交給立有建築開發，原本育瑪承諾補助租金至重建完成為止，但承諾僅實行半年，後續便無租金補貼，和解住戶仍在外租房子。

其中一名住戶質疑，當時損鄰發生後，市府掛保證會站在住戶權益，如今育瑪雙手一攤喊沒錢，他們就算有和解書還有什麼用？要負擔租金，對簿公堂還要準備律師費，根本沒人幫忙解決。

依據高雄市建築工程施工損壞鄰房事件爭議調處辦法規定，若施工造成損壞鄰房者，主管機關應不予核發工程使用執照，除非雙方簽立和解，換言之，若工程要繼續進行，得要受災戶、建商先達成和解，或提撥一定比例金額至法院擔保。

但住戶質疑，當時市府追著他們簽和解，希望讓建案繼續下去，好讓建商有錢可賠，結果他們簽了，建商卻雙手一攤喊沒錢，「簽和解書的時候說會幫忙把房子蓋回來，那現在呢？」育瑪沒錢，但起造人、監造人、承造人還在，只能企求公權力讓起承監落實責任，還她們家園。

對此，高雄市政府建管處解釋，經了解目前和解戶與建商已進入訴訟階段，就權益受損部分提起訴訟程序中，已函請育瑪公司、壬寶公司及建築師事務所確實依和解內容履行，以為誠信。