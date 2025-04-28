高雄建案施工損鄰疑未履行和解 市府將督促履約

高雄前金區自強一路新建工地民國111年因開挖作業，造成路面塌陷且周邊7棟民宅成危樓。高雄工務局說，有6戶簽和解但簽署人疑未履行，雙方進入訴訟，工務局將督促建商履約。

高雄市前金區自強一路新建大樓建築工地，111年8月14日因開挖作業造成路面塌陷，致使周邊7戶民宅受損，被判定危樓須拆除。高雄市政府當時緊急安置20名住戶，並在取得災損戶全數同意後，將受損建築拆除完畢。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿指出，7戶受損戶中，已有6戶達成協議並完成簽訂和解書，另有1戶經提存法院程序辦理，目前受損戶重建程序均已在112年間取得建造執照，並陸續完成申報開工。

工務局表示，其中6戶簽訂和解書，但簽署人疑未完全履行部分，依高雄市建築工程施工損壞鄰房事件爭議調處辦法規定，爭議雙方均已依辦法第9條規定簽訂和解書，目前和解戶與建商已進入訴訟階段，就權益受損部分提起訴訟。

工務局指出，將函請育瑪公司、壬寶公司及建築師事務所確實履行和解內容，另外，已依法邀集起、承、監造、住戶及相關單位，共計召開5次協調會議，將持續督促建商履約並完成重建事宜。