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慶祝母親節 高雄業者推出1元高麗菜吸引搶購

中央社／ 高雄28日電

母親節將至，高雄許多餐飲、飯店業者紛紛推出專屬方案，除有限定蛋糕、下午茶活動及優惠住房方案，還有餐飲業者提供每日限量100顆高麗菜只賣新台幣1元的活動，吸引民眾搶購。

壹起飛集團旗下餐飲品牌「享牛．鍋物」，為慶祝母親節，至4月30日止推出1元高麗菜活動，只要3張未兌獎發票加1元即可購買1顆高麗菜，每日限量100顆售完為止。此外，5月1日至5月18日，單筆消費滿2500元可獲得「好禮二選一」，有多功能按摩枕及火鍋套餐組合可選擇。

高雄萬豪酒店京心咖啡廳規劃「花藝下午茶」活動，將優雅的手作花藝與精緻的歐風午茶結合，5月7日下午2時至4時，邀請花藝老師至京心咖啡廳授課指導，讓媽媽體驗療癒的插花之餘還能享受美味下午茶。

高雄日航酒店限時推出母親節蛋糕「珍藏」，蛋糕外型宛如一件仕女珠寶陳列，珍珠項鍊環繞胸針巧克力墜飾，搭配優雅仕女帽，象徵每位母親心中蘊藏的愛與溫柔。6吋售價1380元，需於3天前預訂，取貨期間至5月11日。

高雄圓山大飯店以「寵愛女王」為主題，推出一系列母親節活動。5月1日至11日推出一泊二食住房方案，每晚優惠價5200元，可升等湖景雙人客房，另贈自助式早餐2客、祕境下午茶1組、旗袍體驗2人3小時及澄清湖門票2張等優惠。

此外，高雄中央公園英迪格酒店則聯名VOLVO凱銳汽車，即日起至5月31日，推出「INtopia 寵物友善住房」一泊二食專案，每晚售價6353元起，專案含早餐、永續概念下午茶組合與VOLVO自駕體驗。

高雄駁二藝術特區則在藝術廣場蓋出一座夢幻花房，5月3、4日下午2時至晚上7時，推出主題市集「花漾」，集結花藝設計、風味餐飲以及手作品牌參與，推出市集限定花束小卡及花藝體驗課程，邀民眾透過花朵傳遞內心情感。

下午茶 母親節 花藝

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