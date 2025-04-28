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高市「質譜宅急便」農產快篩 5月5日前進大樹區

中央社／ 高雄28日電

為強化農產品源頭管理，高雄市農業局攜手嘉義大學植物醫學系推出「質譜宅急便」服務，首站配合鳳梨與荔枝產季，質譜快檢車5月5日前進大樹區，提供農民免費農藥殘留快篩檢驗。

農業局表示，目前農產品的農藥殘留檢驗方式，主要是由政府單位於田間、集貨場進行抽驗後，依據衛福部食藥署公告方法進行檢驗，需5至7天產出報告。

農民若自行送驗，每件需負擔新台幣4000元至8000元不等的檢驗費用，所費不貲；或是批發市場在拍賣前會進行生化或質譜快檢，如不合格需將整批貨銷毀。

為鼓勵農民從被動受檢轉為主動送驗，不造成農民負擔且能快速得知藥檢結果，農業局運用農業部農業藥物試驗所開發的質譜快檢移動實驗室（質譜快檢車），與嘉義大學共同合作推出免費的農藥殘留快檢服務「質譜宅急便」。

這項快檢服務可同時檢驗200種常見農藥，檢驗速度快且準確度高，現場也有儲備植物醫師提供專業用藥諮詢，針對不同病蟲害問題，給予適當用藥建議。

農業局今天新聞稿指出，配合鳳梨與荔枝產季，質譜快檢車首站將於5月5日到大樹區農會姑山集貨場，在產季期間就近提供免費農藥殘留快篩檢驗，並可即時獲得檢驗結果，讓農民快速掌握自家農產品安全狀況，也守護市民食品安全。

農業局說明，有意送驗的農民，可於每週一至週五上午9時至12時，攜帶至少1台斤果品，到大樹區農會或大樹姑山集貨場樣本送驗，報告最快當天、最遲隔天即可出爐。

義大 農民 農藥殘留

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