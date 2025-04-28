打造台積電半導體A級商辦園區 高捷世運站公辦都更啟動招商

高市捷運局配合台積電高雄廠興建及量產，在捷運R17世運站東側A5街廓辦理公辦都市更新招商，提供半導體及AI相關產業商辦及住宿使用，今日辦理招商說明會，現場20家建設公司、資產管理機構及投資公會參與。捷運局說，本案8月8日截止投標。與會業者認為，投標者將會很踴躍。

捷運局指出，本案未來完工後除提供A級商辦及員工住宅供半導體、AI產業進駐使用外，低樓層更可引入相關零售商業、支援型生活服務設施，並透過天橋直接連通R17世運站，帶動楠梓產業園區周邊生活機能發展，創造優質便捷的大眾運輸生活圈。

高雄市副市長林欽榮致詞表示，3月31日台積電舉辦高雄廠區2奈米擴產典禮，高雄第1廠今年下半年量產，第2廠完成上梁，第3廠開始結構工程，未來還有第4廠和第5廠將持續興建。

林欽榮說，台積電高雄5個廠完成後，將是全球最大先進晶圓製程服務聚落，在高雄創造超過7000個高科技工作、逾2萬個營建工作機會，助力地方繁榮，因此捷運局辦理捷運R17世運站東側土地公辦都更案，提供相關商辦及住宿需求，對該北高雄打造AI、半導體產業園區是至關重要。本案需在申報開工日起3.5年完工，以滿足台積電量產期程及周邊相關產業需求。

捷運局吳嘉昌局長說，本案基地距離台積電楠梓廠僅1.5公里，離捷運R17世運站僅150公尺，實施者需興建立體連通廊道銜接基地至捷運R17世運站，土地面積1萬3884平方公尺（4200坪），建蔽率50%、容積率300%，經2025年4月7日公告劃定為更新地區，容積最高可再提升至法定容積之1.5倍，中油已依都市計畫規定將土地捐贈為高雄市所有，並由捷運局依都市更新條例，公開評選委託都市更新事業機構為實施者。