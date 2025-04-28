屏東萬丹森林公園 首期6.5公頃115年春節前完工
屏東縣政府與台糖公司攜手合作，在種苗園區打造萬丹森林公園，第一期工程面積6.5公頃，預計明年春節前完工。屏東縣長周春米說，將連結周邊共融公園等，成為地方休閒中心。
目前萬丹公園旁邊有台糖種苗園區面積20公頃，育有上萬棵喬木，搭配周圍農田景觀，不論清晨或傍晚在園區內散步運動者眾多，屏東縣政府與台糖公司攜力合作在種苗園區打造萬丹森林公園，今天舉行動土儀式。
周春米接受媒體聯訪表示，萬丹森林公園計畫在原來的台糖種苗園區內，規劃興建步道讓民眾可以散步，完工之後，連結附近共融公園、萬丹游泳池及萬丹公園，變成地方的休閒中心。
台糖公司副總經理蔡東霖則說，未來不論民眾到公園內運動、散步或活動，都會有非常舒適的空間。
縣府工務處指出，種苗園區面積達20公頃，分三期施工，今天動土的是第一期工程，面積6.5公頃，總經費斥資新台幣約4600萬元，整體空間保有苗圃，不破壞原有喬木及樹苗生長。
在工程及空間規劃方面，透過生態工法以碎石方式設置林下散步道，於中央區域設置紅豆意象廣場，其核心空間提供鄉民活動使用，可舉辦市集、展演等各式活動。
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