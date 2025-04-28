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「腳痛醫腳」高雄缺乏自行車道整體計劃 議員籲借鏡外國經驗

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
日本高松市自転車歩行者道實景。圖／市議員張博洋提供
日本高松市自転車歩行者道實景。圖／市議員張博洋提供

高市府交通局今年3月在三民區博愛一路導入「保護型自行車道」設計，將快車道外側的「未定義空間」改成「自行車道」，將原本的路外停車格往中間移動，因在高雄是首次嘗試，引發民眾正反討論。市議員張博洋說，市府努力改善道路但缺乏整體計畫，應靈活依照不同路況採用最適合的配套設計，並積極參考國際間的成功經驗。

張博洋說，交通局進行的道路改造，以縮小快車道面積，迫使駕駛人減速，同時將自行車與人行道分流，確實是人本交通推進的一大步，設計理念值得肯定，但目前僅完成同盟路至北平路160公尺短短一段，在貫穿北高雄的博愛路上顯得突兀，讓許多市民感到一頭霧水。

張博洋表示，高雄並非每條道路都像博愛路，擁有充足的空間來施作相同設計，市府可以參考日本岡山市「自轉車歩行者道」（自行車及行人共用道）的案例，透過在人行道上以標線或植栽分隔出自行車區與人行區，不僅降低自行車與快車道的衝突，也能讓更多市民放心選擇騎自行車通勤。

張博洋指出，歐美許多盛行以自行車代步的城市也有採取「與車道、人行道不同高度的自行車道」或「以欄杆區隔自行車空間」的設計，無論是哪種方式，核心目標都是減少人與車輛的交織風險，提升整體的交通及行人安全。

「市政府雖有在努力改善，但缺乏整體計畫，僅是腳痛醫腳顯得零碎」張博洋說，三民區的中都地區也有與人行道與自行車道分隔類似的設計，可惜範圍過小、周邊人潮稀少。

張博洋強調，台灣自行車路網發展最大的困境，在於政府尚未真正將自行車視為「城市代步工具」來規劃。政府目前多以「有經費就做自行車道」或「人潮增加就設uBike站」為主。

但若希望打造如歐美、日本等成熟的自行車與人本交通城市，應設定明確的中長期目標，例如10年內提升自行車通勤率，並以學校、市場、商圈、車站為核心，系統性地去規劃路網。如果沒有整體藍圖與長期策略，最終仍難以形成人民真正能夠倚賴的自行車路網。

張博洋呼籲交通局在未來道路改善時，無論是保護式自行車道，還是人行道與自行車道以實體隔離或鋪面顏色分隔的方式，都應靈活依照不同路況採用最適合的配套設計，並積極參考國際間的成功經驗。

日本岡山市自転車歩行者道實景。圖／市議員張博洋提供
日本岡山市自転車歩行者道實景。圖／市議員張博洋提供
高雄市三民區中都的行人與自行車共道實景。圖／市議員張博洋提供
高雄市三民區中都的行人與自行車共道實景。圖／市議員張博洋提供
高雄市三民區博愛一路首次導入「保護型自行車道」設計，將快車道外側的「未定義空間」改成「自行車道」，將原本的路外停車格往中間移動。圖／市議員張博洋提供
高雄市三民區博愛一路首次導入「保護型自行車道」設計，將快車道外側的「未定義空間」改成「自行車道」，將原本的路外停車格往中間移動。圖／市議員張博洋提供

人行道 自行車 車道

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