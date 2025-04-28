國際商工校地活化 高市府推動捷運聯開及醫學院預定地
國際商工停招後，位於苓雅區約2.96公頃的校地登記給高雄市政府。工務局說，為活化國際商工校地，原南側校地約1.49公頃土地變更為捷運開發區，北側約1.47公頃作為醫學院預定地，未來中山大學醫學院進駐後，可串連鄰近民生醫院、凱旋醫院、長照大樓與衛生局的高雄健康園區，推動產學研合作，提升市民健康水準。
國際商工創立於1948年，原址位於台南市，1956年遷至高雄市苓雅區三多路現址。1965年增設專科部，更名為國際商業專科學校，是高雄市知名私立學校，培育眾多校友。近年來受少子化影響，2022年8月停招，正式走入歷史。
工務局新工處指出，市府積極推動大眾運輸導向型發展（Transit-Oriented Development，簡稱TOD），計劃將原國際商工南側校地約1.49公頃土地變更為捷運開發區，該地區鄰近凱旋醫院、民生醫院、三信家商，以及三多、福德路周邊商業區，具備發展潛力；北側校地約1.47公頃作為醫學院預定地，將由中山大學醫學院進駐。
為說明拆除方式以利拆除工程順利進行，新工處已在今年4月12日召開里民說明會，聆聽附近居民意見，拆除工程預計4月底開工，並於年底完成拆除工程，拆除期間為顧及行車安全，德安街3巷將封街75天，與里長協調後更改垃圾車動線，將對住戶的不便降至最低。
新工處說，針對原高雄國際商工校區圍籬外通學道的印度紫檀，經高雄市政府樹木修剪委員會專家評估後決議現地保留，另校區內健康活力程度、力學結構與樹型良好的樹木，將依核定計畫妥為移植至綠園道人行道植栽帶或其他適當地點。
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