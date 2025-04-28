屏東輔導可可業者打造部落可可村 推動食農教育

屏東縣賽嘉部落達魯法樂可可工坊，草生栽培種植可可樹，不用農藥、不施化肥，獲屏東縣政府勞青處募資輔導計畫協助，順利募資，投入推廣食農教育，帶領族人及學童認識可可產業，團隊提供身心障礙者參與工作，打造原鄉部落可可村。

勞青處表示，縣府去年推行群眾募資輔導計畫，輔導創業團隊將創意上架募資平台，並鼓勵業者跟隨SDGs永續潮流與世界接軌，除提供創業者實作獎勵金3萬元，也導入輔導資源，進駐在屏東智慧農業學校的達魯法樂可可工坊完成募資，將資金用於推廣食農教育並深化部落可可產業。

可可工坊團隊指出，屏東智慧農業學校據點提供食農教育空間，學童透過參訪了解可可樹變成巧克力的過程，品嘗以純原料製作巧克力，顛覆過往「巧克力很甜」的印象。此外，自家可可園友善土地，生物多樣性豐富，原住民是與大地共生共榮共存的族群，期許學童從小跟土地建立連結。

可可工坊負責人達魯法樂（Tjaruvalj）接下母親呵護的可可園，並與部落10戶農人契作，當天氣變化影響產量，平地業者驚訝表示「你們家還有果嗎？」他分析，也許是在大武山保護下，較少受到颱風等天災的損害，種在山上的可可樹反而成為優勢。

可可果的果實經由發酵、日曬、烘焙等過程，進而加工製成巧克力，達魯法樂認為，發酵過程攸關巧克力的成敗，專注顧好可可生豆的品質。由於前端作業仰賴好天氣與人力，達魯法樂透過妻子思樂本（Selep）連結原鄉唯一小作所「礙微笑手作烘焙坊」，讓身障孩子不只參與曬豆與挑豆工作，也學習製作可可手工餅乾及販售產品。

思樂本說，與其讓身障孩子在部落漫無目的遊走生活，藉由工作不僅能提升自我價值與自我認同，也消除部落對身障孩子的刻板印象。

未來達魯法樂將在部落設立可可工坊據點，帶領更多客人走進部落，也讓部落農人看到最終巧克力的產品提升認同感。

勞青處表示，屏東品牌將地方文化、環境永續與創生經濟結合，另兩組募資團隊，檳榔子染藝師王一帆發起認養檳榔樹計畫，運用檳榔子染技藝開發時尚設計商品，為檳榔產業轉型與加值；夭夭藝文工作室結合洋蔥、雨來菇、海味青海苔等在地食材，設計天然色彩的恆春半島風味餃，讓募資者透過食物認識土地的故事。