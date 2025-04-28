哈囉市場改建難產 高市經發局：七成五攤商盼原地改造

高雄市左營區哈囉市場老舊，改建案推動多年沒進展。議員王義雄今天在議會指出，哈囉市場跟周遭城市休憩景觀格格不入，無法讓人感受高雄是友善城市，盼加快改建速度。經發局長廖泰翔表示，七成五攤商希望原地設施改造，不希望改建。

哈囉市場（左營第四公有零售市場）在1958年啟用至今，因建物老舊，高市經發局2021年開始規劃改建哈囉市場。高市議會今日進行財經部門質詢，議員王義雄質問經發局，左營哈囉市場改建案已經拖很多年，目前進度如何？

經發局長廖泰翔表示，經發局已完成市場圖案樣式設計，也有編列預算，但目前主要癥結點還是攤商意願問題，因為若改建的話需要中繼市場，攤商需要暫時移至對面孔廟周邊場域營業，對此攤商意願不高。

廖泰翔說，經發局舉辦三場說明會，攤商問券回收比例百分之百，七成五攤商希望可以原地繼續相關設施改造，不希望進行改建；經發局3年編300萬元整理修繕預算，今年度會改善地坪、水溝及公廁漏水等情況。

王義雄說，哈囉市場永遠都是陰暗的、地板溼溼的，跟自由路黃昏市場差很多，也跟周遭孔廟、蓮池潭等休憩景觀不對稱，讓人感覺是不友善的城市。