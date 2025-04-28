高雄岡山之眼遊客稀少 她點出營運關鍵點在「好漢坡」

曾創下年73萬人次遊客到訪的岡山之眼，疫情之後觀光人潮腰斬，目前閉園整修中。市議員黃秋媖指出，岡山之眼人氣下降，與同一景點的好漢坡多年未修復有關聯，目前市府雖投入經費整修，但民眾仍憂心難拉抬旅客人潮，建議應比照台北貓空，打造串聯式景點，「畢竟沒人想要大老遠來一趟，只上去看岡山之眼」。

觀光局說，岡山之眼維護工程工程將重新打造園區第一平台入口區、改建售票亭、新建公廁、更新指標，未來預計朝品牌化模式營運，期引進民間資源活絡園區；另將設計相關的議題宣傳及透過高雄旅遊網行銷及串連周邊特色景點。

「岡山之眼」2018年開始營運，總造價約1億2800萬元，其中高度40公尺的天空迴廊以鋼結構步調懸吊，橋面全長88公尺，其中一段橋面是玻璃鋪面，吸引觀光客來此遠眺美景，最高峰曾有73萬人次造訪。但因停車位有限，周圍又缺乏其他景點，導致疫情之後，觀光人潮持續下降。

岡山之眼從今年2月農曆年後閉園進行整修，工期約1年，預計明年2月完工。工程總經費為4200萬元，觀光局希望透過這次工程整修，進一步優化崗山之眼景觀及設施，提升整體遊憩品質。

黃秋媖說，岡山之眼底下的小崗山「好漢坡」以其陡峭的坡度而聞名，被當地居民及登山愛好者視為挑戰體能的熱門路段，近幾年道路邊坡多次被豪雨被沖毀，已被封閉多年未修復，導致崗山之眼這幾年的營運一直沒有非常好。

黃秋媖表示，崗山之眼跟好漢坡是共同景點，憂心改善後難拉抬旅客人潮，若順利整修後，可再串聯周邊阿公店水庫的景點及茶藝館、土雞城，可活化成高雄「貓空」，「因為沒有人願意大老遠來只看一樣東西（指岡山之眼）」。

據了解，水利局針對好漢坡步道整修投入1000萬元經費，將修復破損木棧道、新建排水設施排洩坡地逕流，目前辦理預算書圖修正，預計4月底上網發包、年底完工。