星期評論／高市府接管澄清湖 誰賺了便宜

高雄市政府繼接管澄清湖旁高雄高爾夫球場後，近期表態將全面接管澄清湖風景區，打造為都市綠肺，卻遭護樹團體反對。接管球場是打著保護水源旗號，但接管澄清湖拚觀光則可能導入人潮車流，危及水源及空氣品質，實屬矛盾，令人好奇葫蘆裡賣著什麼膏藥？

占地375公頃的澄清湖風景區屬經濟部自來水公司轄管，為二級水源保護區，也是全國第1個空氣品質淨化區。園區湖光水色、綠樹如蔭，是難得的休憩勝地，也具調節都市熱島效應；經民代爭取，早在2013年就開放高市民持身分證免費入園共享，近期市府卻再喊出「接管」，動機耐人尋味。

澄清湖風景區人氣由盛而衰，不少市民感嘆風華逝去，民代則倡議活化，不過因是水源重地，提振觀光與水質保護始終在天平兩端拉鋸，近日工務局主動發訊接管，再觸動敏感神經。

過去如台北翡翠水庫、南投日月潭，甚或日本箱根蘆之湖、加拿大Capilano水庫保護區，都作人流控管與嚴格環境監測，澄清湖也依相同管制原則。只是未來市府接管後，擬串聯高爾夫球場、雙湖公園等綠地開發為「澄清湖大公園」，開放行人免費，甚至著眼於捷運黃線開發，園區道路可能變成區域聯外道路，人來車往，不免帶來生態干擾，無怪乎環團第一個跳出來「喊卡」。

十多年前，澄清湖因開放市民免費入園，水公司1年粗估短少2千多萬元門票收益，但「民意」至上，只能打落牙齒和血吞；市府後來依承諾，爭取經費建置迷宮花園等遊憩設施協助活化，熱潮一退，觀光成效何在？

如今再喊接管，1年推估多花6千萬元維護管理費，高雄在市長陳其邁任內好不容易減債201億元，未來是否要靠周邊的捷運黃線聯開案回補這筆財政負擔？而澄清湖旁大興土木聯合開發，水源與綠地的本質價值被消費，究竟是誰「賺了便宜」？答案，肯定不會是丟失澄清湖主導權的自來水公司。